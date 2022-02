Ultime Notizie Roma del 01-02-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco studio discoteche chiuse mascherine anche la aperto fino al 10 febbraio entrano in vigore da oggi le mini proroghe anti-covid contenute nell’ordinanza di speranza domani nuovo Consiglio dei Ministri sulle norme per scuola colori delle regioni durata fatto lo Stato d’emergenza Dovrebbe terminare il 31 marzo dice sileri stabile la percentuale dei ricoveri per covid-19 ospedali resta alto il numero dei decessi altri 349 in un giorno centro del Bivio dopo la tensione nei giorni del voto sul Quirinale oggi il consiglio federale della Lega Salvini ha fatto visita ieri a Berlusconi dimesso dopo 8 giorni di ricovero meloni minaccia gli alleati che potrebbe correre da sola Alle prossime elezioni il Primo scoglio intanto sarà la riforma elettorale proporzionale rilanciata dal PD duro scontro tra Stati Uniti e Russia ieri nella prima riunione del consiglio di sicurezza uno dedicato l’Ucraina oggi in programma un colloquio telefonico tra Blink nella provamentre Johnson volatile dal Presidente ucraino delle mosche intanto ho inviato una risposta scritta la proposta di Washington per la bestia Action della crisi l’economia italiana è cresciuta del 5% nelle 2021 lamento più alto da mezzo secolo il tesoro osserva che la crescita rallenta era nel 2022 ma l’obiettivo andare oltre lo meno del 4% recuperata intanto gran parte delle perdite del 2020 quando il PIL era acceso quasi del 9% oggi dall’istat i dati su occupati disoccupati di dicembre ora è di attesa per zaki stamani nella egiziana mansoura si terrà la quarta e probabilmente decisivo di Enza del processo a carico dello studente dell’Università di Bologna in bilico tra la libertà il rischio di altri 5 anni in carcere in Egitto si spera che oggi arrivi la sentenza di assoluzione definitiva o la data in cui verrà annunciata cronaca un poliziotto esploso dei colpi di pistola in aria nel tentativo di bloccare un auto che si era Rifiutata di fermarsi all’alt E dalla quale Dopo alcuni minuti l’inseguimento del quartiere San Siro di Milano è stata gettata una mitragliatrice o si è accaduto poco dopo le 19:30 di ieri5 persone sono state fermate torna il maltempo sull’Italia con pioggia Specialmente al centro-sud oggi allerta gialla per temporali in Sicilia per rischio idrogeologico in Puglia vento forte invece su quasi tutta la penisola in particolare al nord a letto sul d’Aosta Piemonte Lombardia Emilia Romagna Liguria Veneto e Trentino Alto Adige e stasera Sanremo la prima serata della 70esima edizione del Festival della canzone italiana 12 pingare ritorno dei maneskin la dance dei Medusa la sorpresa berrettini naturalmente Fiorello c’è L’incubo covid non si parlerà di pandemia parola di Amadeus secondo cui non esiste un piano nel caso in cui risulti lui stesso positivo Sport la squadra Olimpica invernale di Taiwan a Sara le cerimonie di apertura e chiusura di Pechino 2022 dopo che il zio ha rimarcato l’obbligatorietà della presenza del Comitato Olimpico di Taipei aveva escluso l’ipotesi no doveva essere gli atleti taiwanesi scriveranno nel gruppo della Cina con un Kong Alimentando nuove tensioni e per tutto per questa edizione Vi auguroBuona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa