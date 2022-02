Ultime Notizie Roma del 01-02-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno chi lavora allo stop dello stato di emergenza cavi dal 31 marzo afferma Andrea cotta Sottosegretario alla salute domande mi ci ha insegnato difficile fare previsioni a lungo termine mandati in questo senso sono positivi Ci auguriamo che continuino dobbiamo proseguire con le terze do ti spiega ancora costa la quarta somministrazione aggiunge la politica non ha deciso e deve attendere le considerazioni della Scienza al momento non è prevista più l’ipotesi di un greenpass senza scadenza perché ha ricevuto la terza dose costa dice è una scelta che la politica deve fare basandosi sulle indicazioni scientifiche Per quanto riguarda la scuola dobbiamo assolutamente semplificare e uniformare quindi stiamo procedendo con un percorso condiviso con le regioni e la didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati è una delle ipotesi per semplificare le norme credo si possa fare questo risultato il Sottosegretario sentito poi ottimista sul fatto che le mascherine l’aperto si potranno togliere prima di fine marzo già nelle prossime settimane lo si potrà fare nelle zone di anche non si andrà dopo la proroga del 10 febbraio si possono essere le condizioni sarebbe un segnale di fiducia nei confronti degli italiani che dopo due anni di restrizione il sacrificio e dopo essersi faccina ti conclude il Sottosegretario hanno bisogno di segnali positivi intanto scoperto il segreto dell’ nata con un ruolo chiave nella resistenza dei patogeni un nuovo meccanismo di protezione da covid e dalle sue varianti compresa omicron la scoperta pubblicata dal San Raffaele immunità innata li tolgo il 90% dei problemi causati dal contatto con batteri e virus precede si accompagna spiegano gli esperti alle immunità adattiva la linea di difesa più specifica degli anticorpi delle cellule T che può essere potenziata con i vaccini tutto nel mondo dello sport è morto Maurizio Zamparini presidente del Palermo aveva 80 anni di imprenditore deceduto questa notte in una clinica in provincia di Ravenna a Zamparini era stato ricoverato a Natale a Udine per un aperitivo e poi era tornato a casa ma le sue condizioni ci sarebbero state rendendo necessario un altro ricovero pochi mesi fa ad ottobre dello scorso anno Zamparini aveva vissuto un grave lutto La scomparsa del figlio Armando 23 anni stroncato da un malore è trovato morto a Londra nella sua camera d’albergo andiamo a Milano in chiusura nuovo controllo per Silvio Berlusconi al San Raffaele dopo le dimissioni di ieri a seguito di un ricovero che sarebbe stato legato ad un infezione partita dalle vie urinarie trattata con una forte cura antibiotica Ti è arrivato questa mattina intorno alle 9:30 l’ex premier ha già concluso il Controlla lasciato il San Raffaele non sono escluse però nuove visite in ospedale nei prossimi giorni e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa