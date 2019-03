Ultime Notizie Roma del 01-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Brignole economia italiana è cresciuta dello 0,9% nel 2018 Veneto orientamento rispetto al + 1,7 % del 2017 ha visto così al ribasso lo so prima Sì ma il nuovo dato le previsioni del governo di fine dicembre più 1 % Canada per i consumi la spesa delle famiglie passa da + 1,5 % dal 2017 al 0,6% del 2018 è lenta non gli investimenti 4% nel 2017 a + 3,4% del 2018 il debito pubblico è salita al 132,1% in percentuale a livello più alto raggiunto al 2,1% il rapporto deficit-pil al 2,4% del 2017 dopo i salvataggi delle banche in crisi le previsioni del governo indicavano a dicembre un deficit per l’anno pari al 1,9% che a gennaio 219 l’occupazione morta dopo la sostanziale stazionarietà di dicembre un lieve aumento un + 0,1% rispetto a dicembre 2018 pari a 21 mila unita strisce rilevati stati lavoro stabile con 5000 dipendenti fissi in più mentre si osserva un calo dei dipendenti a termine degli autonomi ma non entrate locazione è solo tra gli uomini 27 mila occupati in più e sei mila occupati in meno la disoccupazione resta stabile, 5% lo stesso livello di dicembre tra i giovani il tasto sale invece al 33% TFR la commissione vigilanza della camera degli Stati Uniti intende sentire come testimoni due figli del presidente Donald Trump Ivanka è Donald Jr non che il direttore finanziario della Trump organization Lorenzo nato il presidente della commissione dopo l’audizione del ex avvocato di Trump che ha tirato in ballo Twist da altre persone nella vicenda dei negoziati con i russi per il progetto di una Trump Tower a Mosca È tempo di fermare questa caccia alle streghe e corrotto e condotte legalmente tempo di iniziaredall’altra parte dove sono stati commessi crimini veri la replica del presidente americano Trump ultime notizie chiusura dall’elicottero che avrebbe dovuto trasferire dal campo base del K2 al Nanga parbat Vasco i suoi collaboratori per tentare il piano B volta a correre Daniele Nardi e Tom Ballard con i droni ed è parlato perché l’agenzia privata che gestisce In concessione i voli degli elicotteri dell’esercito richiesto il pagamento anticipato dell’importante somma necessaria lo staff di Nardi fa sapere intanto su Facebook che il volo è rinviato a domani era l’ultima notizia Grazie per averci seguito news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa