Ultime Notizie Roma del 01-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio quasi 3 mila i morti nel mondo per il virus partito da buanne prima vittima negli Stati Uniti che innalzano al massimo il livello d’allerta per i viaggi nelle zone rosse d’Italia American Air Lines e blocca i voli per Milano fino al 24 aprile rimane a terra un gruppo di italiani che rientrerà domani cresce l’allarme in Europa 100 i casi in Francia annullata Parigi la mezza maratona di oggi rinviata Giugno La Maxi fiera dell’immobiliare di canne a Bonn in Germania 185 bambini di una scuola elementare sono in quarantena dopo che una dipendente dell’Istituto è risultata positiva al test Intanto sono stati superati 1000 contagi da coronavirus in Italia sono 1049 persone positive e 29 morti 50 è guariti questo il bilancio deisezione civile prorogata fino al 8 marzo la chiusura delle scuole solo nelle regioni con zone rosse Lombardia Veneto ed Emilia Romagna in Piemonte si riaprirà mercoledì Liguria classe sola Savona ritorno all’attività anche in Friuli Venezia Giulia nelle Marche oggi sarà adottato il nuovo decreto del presidente del consiglio via le zone gialle e singole città e te lo status delle tre regioni più colpite con le stesse restrizioni oltre Savona anche pesaro-urbino tensione con Alcune regioni per i fondi destinati alle emergenze nella riunione della Protezione Civile con il premier e ministri la Lombardia critica il decreto con le prime misure per le zone rosse troppo poco dicono riferendosi al sostegno economico Conte promette nuovi interventi al lavoro per un secondo e un terzo provvedimento puntiamo a una terapia d’urto non ci fermiamo qui in Italia ha bisogno di Una grande spinta economicavogliamo creare una grande accelerazione degli investimenti ha detto il Presidente del Consiglio polemiche per il rinvio di Juventus Inter si giocherà il 13 maggio come le altre quattro gare che si dovevano giocare questo fine settimana a porte chiuse la decisione della Lega Calcio provoca la rivolta sul web degli interisti campionato falsato bisogna adottare criteri univoci armoniosi se viene prorogato il blocco fino al 8 marzo anche le gare della prossima giornata sono a rischio dice la di Marotta Lazio Intanto continua a vincere 20 ieri contro il Bologna e i biancocelesti momentaneamente in testa alla classifica in attesa dei recuperi di Inter Juventus 2-1 tra Napoli e Torino negli Stati Uniti Joe biden trionfa conquistando la sua prima vittoria nella corsa alla Casa Bianca in south Carolina grazie al voto di ieri un successo annunciato dai grandi network americani subito dopo la chiusura delle Urne avvalorato dai dati parziali ampiocon il principale Rivale Bernie Sanders il miliardario Tom Sawyer dopo una campagna da 20 milioni di dollari si è piazzato al terzo posto convincendosi a gettare la spugna Stati Uniti i talebani invece hanno firmato a uno storico accordo per la pagina pianista che mette fino a 18 anni di guerra gli americani si impegnano a ritirare le truppe dal paese entro 12 mesi I ribelli ad avviare negoziati con il governo di Kabul il 10 marzo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa