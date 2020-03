Ultime Notizie Roma del 01-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica primo marzo in studio a Giuliano Ferrara a Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma è stata chiusa da oggi per misure precauzionali e fino a nuovo ordine dopo che lo facevate della diocesi di Parigi che era stato a Roma ancora in ospedale in Francia affetto da coronavirus che non fa riferimento esplicito al virus che Rinvia ad una decisione dell’ Ambasciata di Francia a Roma piazza Luigi la chiesa nazionale dei francesi a Roma dal 1589 nella quale si possono ammirare i capolavori di Caravaggio piante missione visite è la prima a disposizione del genere per le chiese nella capitale l’economia riunione dell’ecofin in teleconferenza mercoledì per fare il punto sull’emergenza economica per il coronavirus del presidente del gruppo che ha invitato anche i colleghi dei paesi che ancora non sono nella eurozona la riunione servirà anche a coordinare le risposte dei singoli stati il governo italiano intanto lavora quella che conta e definisce una terapia d’urtorilanciare l’economia con il secondo decreto Si punta sforare il deficit per poco meno di 4 miliardi servirà l’autorizzazione del Parlamento e della commissione europea mercoledì a Palazzo Chigi incontro di conti con le parti sociali cronaca un ragazzo di 15 anni è stato ucciso notte scorsa a Napoli da un carabiniere fuori servizio che aveva tentato di rapinare secondo la ricostruzione dell’arma il militare 23 anni era su un’auto con una ragazza Il casino è arrivato sono scooter con un complice la minacciato con una pistola che fa il risultato a giocattolo il carabiniere secondo la ricostruzione del comando provinciale si è qualificato e poi ha sparato tre colpi con l’arma d’ordinanza uccidendo il 15 all’alba i parenti della ragazza hanno devastato il pronto soccorso Dove era stato trasportato il servizio è stato sospeso ha fatto sapere l’ASL i pazienti trasferiti nelle parti in altri ospedali in chiusura torniamo sull’emergenza coronavirus Stati Uniti alzano ancora livello di allerta per i viaggi nelle zone rosse d’Italia American Airlines blocca i voli per Milano fino al 24 aprile festa terra un gruppo di italiani che dovevano partire ieri notte rientreranno domani stopche dalla Turkish Airlines temporaneamente ma con effetto immediato dopo l’impennata di casi mobilitazione totale in Corea del Sud contro l’epidemia immagini della NASA mostrano vicina Il calo della produzione nelle fabbriche determina l’abbassamento dei livelli di inquinamento e tutto grazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

