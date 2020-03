Ultime Notizie Roma del 01-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione il fatto delle informazioni in studio Giuliano Ferrigno chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma è stata chiusa da oggi per misure precauzionali e fino a nuovo ordine dopo che lo facevate della diocesi di Parigi che era stato a Roma pure in ospedale in Francia affetto da coronavirus il sito della Chiesa non fa riferimento esplicito al virus che Rinvia ad una decisione dell’ Ambasciata di Francia a Roma ATA Luigi la chiesa nazionale dei francesi a Roma dal 1589 nella quale si possono ammirare i capolavori di Caravaggio missione visite è la prima disposizione del genere per le chiese nella capitale l’economia riunione dell’ecofin teleconferenza mercoledì per fare il punto sull’emergenza economica per il coronavirus del presidente dell’eurogruppo Ok invitato anche i colleghi dei paesi che ancora non sono nella eurozona alla riunione servirà anche a coordinare le risposte dei singoli stati il governo italiano intanto lavora quella che conta e definisce una terapia d’urto perl’economia quindi il secondo decreto Si punta sforare il deficit per poco meno di 4 miliardi servirà l’autorizzazione del Parlamento e della commissione europea mercoledì a Palazzo Chigi incontro di conti con le parti sociali un ragazzo di 15 anni è stato ucciso notte scorsa a Napoli da un carabiniere fuori servizio che aveva tentato di rapinare secondo la ricostruzione dell’arma il militare 23 anni era su un’auto con una ragazza Il ragazzo è arrivato uno scooter con un complice la minacciato con una pistola che fa il risultato il giocattolo il carabiniere secondo la ricostruzione del comando provinciale si è qualificato e poi ha sparato tre colpi con l’arma d’ordinanza uccidendo il 15 anni salva i parenti della ragazza hanno devastato il pronto soccorso Dove era stato trasportato il servizio è stato sospeso ha fatto sapere la ASL dei pazienti trasferiti nelle parti in altri ospedali l’ultima notizia in chiusura nulla di fatto nel video straordinario della lega di serie A ha riunito questa mattina in teleconferenza dopo I rinvii di alcune partite di questo fine settimana venerdì Enza coronavirus sera quindi convocato un’assemblea straordinaria mercoledì a Roma secondo Quanto filtra ci sonoprotesi sul tavolo per i recuperi delle varie partite ad esempio quella di far disputare juventus-inter mercoledì o giovedì facendo slittare l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia bianconeri con il Milan ma al momento non c’è ancora intesa e grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa