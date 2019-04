Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla Gabriella e Luigi in studio di ieri il monito del ministro dell’economia Giovanni Tria Italia non cresce più dell’Europa il ministro conferma l’allarme Si augura che la crescita sblocca cantieri sono nati prima del documento di Economia e Finanza le misure arriveranno in settimana conferma per Conte Tria mette in guardia anche da Chi attacca sistema bancario italiano significa avallare una campagna europea che ci sta mettendo in difficoltà eliminare l’interesse nazionale il premier Conte osserva non mi sembra ci siano i presupposti per parlare di attacco alle anche dopo le viti nella maggioranza il Presidente del Consiglio richiama i ministri ad essere sobria e generosi poi Cerca la pace con Salvini con il quale passa un pomeriggio di lavoro e relaxmetto anche su Facebook lavoriamo per il bene dell’Italia scrivere Premiere felice che si siano chiariti dice il vicepremier Di Maio l’altro protagonista del botta e risposta di sabato la pensione resta comunque a partire dal Tg1 criticato della lega per i servizi sul Congresso di Verona difeso dai 5 Stelle Intanto il presidente di Confindustria boccia chiede misure immediate per la crescita se continua la paralisi esclude il voto anticipato se le divergenze sono strutturali bisogna prenderne altri non andare avanti e galleggiare c’è una manovra fine anno da fare boccia in 10.000 hanno partecipato alla marcia per la famiglia che ha chiuso il congresso di Verona ieri nel documento finale la richiesta di una moratoria internazionale dell’utero in affitto con il pressing della Lega sui temi della manifestazione capigruppo annunciato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sul business delle case famiglia e per velociadozioni nazionali e internazionali e chiedono di calendarizzare anche la proposta per me in Parlamento sul nido gratis lo sport in chiusura Formula 1 Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Bahrain davanti a bottas e a Leclerc Mercedes ha fatto doppietta che è stato tradito dal motore quando era in testa a 10 giri dalla fine una vera festa del quinto dopo un testacoda nella MotoGP Marquez dominato in Argentina il campione del mondo e la sua Honda hanno preceduto la Yamaha di Rossi e la Ducati di Dovizioso nel calcio ieri sera la sconfitta dell’Inter 10 ad opera della Lazio battuta anche la Roma 4 a 1 dal Napoli non mi dimetto dice l’allenatore era Pallotta chiede giocatori di tirare fuori gli attributi sogna la Champions invece la Thailandia che ha battuto 3 a 1 il Parma punti salvezza per la spalla che ha battuto 1-0 ile per il Bologna che ha vinto 2 a 1 contro il Sassuolo la serie A torna in campo domani con gli anticipi della trentesima di campionato Milan Udinese e Juventus è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa