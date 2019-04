Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo le liti né la maggioranza il premier Conte richiama i ministri chiedendo di essere sobri nelle parole generosi nelle azioni agli botta e risposta con Salvini oggi leader della Lega il premier posta su Facebook una foto del pomeriggio in Toscana passato insieme per lavoro e relax bel pomeriggio insieme nella campagna Fiorentina bene le parole le discussioni rispettando ognuno l’hai del altro ma non perdiamo mai di vista la ragione sociale per cui siamo al governo lo scrive il premier Giuseppe Conte è il nome stabilito dal governo per la nuova era del Giappone che Inizia ufficialmente il primo maggio quando il principe della corona naruhito era al trono per succedere al padre l’attuale imperatore 85 nLa scelta è stata comunicata in una lettera in diretta televisiva del Capo di Gabinetto suga e sugli schermi dei principali luoghi ricreativi in un clima a Dublino a lungo anticipato di almeno 25 morti e 400 feriti il bilancio di una violenta tempesta di pioggia che ha colpito ieri villaggi di una regione agricola del Nepal meridionale nel distretto di Primo Ministro Prasada o li ha dichiarato su Twitter che le porte di sicurezza sono state allertate di elicotteri di salvataggio dotati di capacità di visione notturna Sono in attesa che il tempo si chiarisca per aiutare a portare i feriti dai villaggi alle strutture mediche il candidato sindaco dell’opposizione è creme imamoglu ha fermato oggi di aver vinto le elezioni municipali a Istanbul con oltre 29000 voti di scarto secondo gli ultimi dati diffusi dall’agenzia ufficiale nadolo dopo lo spoglio del 98% delle schede il candidato di erdogan aveva il 48, senzale borse dei cinesi aprono la seduta in territorio positivo l’indice composito di Shanghai sale Nelle prime battute dello 0,68% a 3111,66 punti quello di scienze insegna un Progresso dello 0, 72% a quota 1707,34 è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

