Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta a febbraio il tasso di disoccupazione risale aspettandosi al 10,7% in aumento di 0,1 punti lo rileva l’Istat diffondendo i dati provvisori le persone in cerca di non aumentano del 1,2% + 34 mila risultando pari a 2 milioni 771 mila dove hanno Tuttavia il numero dei disoccupati è in calo confrontando con il minimo crisi emerge come il tasso disoccupazione sia ancora di quasi 5 punti superiore Come si dice sono cazzate che leggo sui giornali dal primo giorno che abbiamo giurato dicono che siamo litigiosi fascisti razzisti dopo 9 mesi gli italiani hanno toccato con mano Abbiamo fatto tante cose e tante Ne stiamo preparando al di là dellechiacchiere che posso fare con il presidente Conte davanti a un buon bicchiere di vino rosso il governo va avanti figurarsi se mollo lo ha detto il vicepremier Salvini intervistato dall’emittente Fiorentina lei di Radio nel governo un uomo di 51 anni ha ucciso stamani è l’ex moglie 40 anni a Catenanuova nella neve sparandole un colpo di pistola prima di alla caserma dei Carabinieri di omicida si chiama Filippo Carraro e titolare di un autolavaggio la vittima e Loredana che li la vittima è stata trovata morta Nella campagna di proprietà della Ma è stato l’ex marito la coppia si era separata la scorsa estate ha due figli l’uomo ne ha un terzo da un precedente matrimonio Laura aveva dato appuntamento Alex ma quando è arrivato estratto la nonna e ha sparato pare che in passato l’uomo si fosse reso responsabile di atti di violenza nei confronti della donna che però non l’aveva mai denunciato le prime proiezioni confermano i risultati deglidelle elezioni in Ucraina con il 100% delle schede scrutinate Infatti il comico Zanetti è saldamente in testa con il 30,1% dei voti seguito dalla sei troppo Rossa col 16,7% si può fermare al terzo posto Yulia Tymoshenko che aveva contestato la validità degli ex e Dumbo di Tim Burton e Irene l’ultimo weekend di marzo al botteghino italiano l’incasso di 3 milioni 336 Mila in quattro giorni con una media di €4000 su 134 sale slitta dalla vita al secondo posto a un metro da te di Justin Baldoni che guadagna un altro milione Per un totale di 2 milioni 792 Mila in cui giorni a chiudere il podio un altro debuttante Bentornato presidente con Claudio Bisio con €635000 ci fermiamo qui grazie per averci seguito appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa