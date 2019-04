Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli nel Def saranno inserite misure di aiuto alle famiglie Sul modello di quanto si fa in Francia lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un intervista a RTL 102.5 parlando della famiglia Di Maio ha detto la famiglia è sacra ma anche la libertà della donna e sagre proprio per rispondere con concretezza il momento di mettere nel prossimo Alberto provvedimenti per un modello di hai delle famiglie Sul modello francese 50% di sconto sui pannolini 50% sulle spese per la baby-sitter un coefficiente familiare che si abbatte la seconda di quanti figli hai istruire le pratiche per i rimborsi spese dei colleghi E invece dirottava sui tuoi conti correnti fondi quasi 1,4 milioni negli ultimi due anni è l’accusa ipotizzata nei confrontifunzionario del Ministero della Salute arrestato dalla guardia di finanza che questa mattina ha perquisito anche solo ufficio dicastero nei suoi confronti il gip del tribunale di Roma emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ipotizzando i reati di peculato e autoriciclaggio ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per circa €200000 un uomo di 51 anni ha ucciso ex moglie 40 anni a Catenanuova nelle energie saranno le un colpo di pistola prima di costituirsi alla caserma dei carabinieri non fidarsi Chiama Filippo marraro titolare di un autolavaggio la vittima Loredana che è stata trovata morta Nella campagna di proprietà della macchina è Francesco D’Angelo 52 anni secondo gli inquirenti il presunto killer che ieri pomeriggio ha ucciso Piazza Galilei a Durazzano Benevento contro i colpi di fucile Mario morgillo 68 anni residente a Durazzano il genero di quest’ultimo Andrea Romano 49 anni di Arienzo Casertadopo essere stato catturato dai carabinieri nel cortile di casa pochi metri dal luogo del delitto è stato trattenuto per tutta la notte nella caserma della compagnia dei Carabinieri di Montesarchio valendosi della di non rispondere e ripetuti maltrattamenti fisici e psicologici ai danni di anziani ospitati nella residenza sanitaria assistenziale San Francesco Hospital è di Settingiano questo motivo 16 dipendenti della struttura sono indagati per maltrattamenti due sono stati posti agli arresti domiciliari è stato imposto il divieto di dimora a Settingiano secondo l’accusa gli anziani a subire per cozze di violenza derisioni molestie gratuita e minacce l’operazione denominata ti fa stare bene è giunta a conclusione delle indagini avviate dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Catanzaro con il coordinamento del procuratore della repubblica a Nicola Gratteri della Giunta Vincenzo capomolla e del PM Stefania Paparellaabbiate dopo la denuncia di alcuni familiari di persone ricoverate ed è tutto per ora dalla redazione Grazie per averci seguito appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa