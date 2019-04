Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Pedrelli negli ultimi anni L’Italia ha registrato una ripresa modesta che ora si sta indebolendo tanto Che nel 2019 il PIL dovrebbe registrare Una contrazione dello 0,2% ed un aumento rosario, 5 Nel 2020 la politica di bilancio espansiva è una debole crescita faranno lievitare il disavanzo delle Finanze pubbliche che passerà al 2,1% del PIL nel 2018 2,5% nel 2019 mentre il debito salita al 134% sono le ultime giornate dell’Oste contenute nel rapporto sull’Italia sì che problema c’è a me basta che tu ti facciano io da Ministro degli Interni faccio il ministro dell’economia deve dare una risposta veloce ai truffati dalle banche mi sembra che sia passato il tempo sufficiente l’ho detto iodell’interno Matteo Salvini a Firenze parlando con i giornalisti che chiedevano se fosse si cura la posizione del ministro Tria nel governo Salvini è intervenuto al termine di un coordinamento della antiracket e antiusura nella sede della prefettura è morto la scorsa notte in ospedale a Crotone dove era ricoverato da tempo per una grave malattia alla Torre Regina Giacomo battaglia 54 anni in auto per esibirsi in pubblico in coppia con Gigi miseferi uno dei protagonisti delle ultime stagioni del teatro Bagaglino di Roma e più volte ospite di Porta a porta la trasmissione di Bruno Vespa di limitatore di stimatore pure colpito da grave malattia battaglia fino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso ha proseguito la sua attività culturale scrivendo il romanzo mia madre non lo deve sapere una stringa un libro aperto a paragone del parlamento britannico lo ha detto il presidente della commissione europea Jean Claude junker oggi in una seduta speciale del Parlamento delil giornale adesso dobbiamo portare la Kinder esprimersi Basta con il silenzio poi seguito di un carlino Europea sa cosa vuole non vuole il Parlamento britannico Ma nessuno finora ancora capito cosa vuole ha continuato il presidente della commissione europea Mauro Icardi torna ad allenarsi insieme ai compagni ad Appiano Gentile dopo l’esclusione nella gara con la Lazio aperta dei nerazzurri per 10 l’attaccante argentino svolto la caduta completa conclusa con una partitella mentre gli piaceva il campo San Siro svolto lavoro di scarico verso la fine di mercoledì contro il Genoa allenamento ho preso classico discorso del tecnico Luciano Spalletti all’intera squadra in cui Tuttavia l’allenatore Toscano non avrebbe fatto riferimento diretto alla vicenda i capelli ed è tutto dalla redazione appuntamento alla prossima

