Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in Roberta Frascarelli negli ultimi anni L’Italia ha registrato una ripresa modesta che ora si sta indebolendo tanto Che nel 2019 il PIL dovrebbe registrare Una contrazione dello 0,2% un aumento dello 0,5 Nel 2020 sono le Stime aggiornate dell’ocse contenute nel rapporto sull’Italia l’abbassamento dell’età pensionabile a 63 anni con almeno 38 di contributi rallentano la crescita nel medio termine riducendo l’occupazione per le persone anziane e te non applicata in modo equo intera la diseguaglianza in giornata nazionale e far aumentare il debito pubblico scrive l’ocse nel rapporto sull’Italia invitando ad abrogare le modifiche alle regole sul pensionamento anticipato introdotta2019 è morta la donna di 85 anni aggredita il 28 marzo scorso da un Rottweiler nel giardino della sua abitazione nella frazione di Lama Taranto il cane che sa rebbe al nipote dell’anziana aveva azzannato la donna alla testa e al braccio destro lato è stato imputato dei medici all’altezza del gomito le donne Era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata in coma farmacologico La Corte d’Appello di Milano accolto l’istanza di revisione proposta tramite i suoi difensori da Giulia Ligresti e avvocato il patteggiamento in primo grado a due anni 8 mesi di carcere solvendo la definitivamente Giulia Ligresti era imputata per aggiotaggio e falso in bilancio nell’ambito del caso fonsai 30 minuti di allarme all’aeroporto di Malpensa e quattro voli dirottati a causa dell’ abbigliamento di un drone in prossimità delle piste l’allarme è scattato intorno alle 11:00 e io c’è stato dopo che i controllidella polaria hanno permesso di ripristinare l’operatività piena te lo scalo durante la chiusura sono stati dirottati 4 voli Real Linate un a Torino il 3 marzo scorso che aveva causato la chiusura dell’ aeroporto per circa mezz’ora svolta nelle indagini sul Delitto e arriva al posto di uccidere questo giovane perché si presentava con aria felice io non portavo la tua felicità la confessione ciocca di Saida il ventisettenne Io confesso che l’omicidio di Stefano Leo a riferire la frase il procuratore le chiavi o di Torino Paolo Bosnia ed è tutto Per ora grazie

