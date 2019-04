Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo lunedì primo Aprile studio Giuliano fare la disoccupazione in 35 49 anni sono quelli che hanno più difficoltà sul mercato del lavoro a febbraio i dati Istat prevedono un calo di 74 mila occupati in un mese prevenzione anno di 216000 nel secondo mese dell’anno la disoccupazione risale al 10,7% in aumento di 0,1 punti le persone in cerca di occupazione aumentano del 1,2 su base annua il numero di disoccupati in calo o meno 1,4% il tasso di disoccupazione giovanile a febbraio al 32,8% La diminuzione di febbraio e si riflette in Una contrazione dei dipendenti sia permanenti 32000 kg termine meno 11000 più o meno al momento sono quattro gli indagati da parte della procura di Napoli nell’ambito dell’inchiesta che ha consentito di fare luce sulla architettura della pietrainformatica Exodus che avrebbe consentito di capire in maniera illecita i dati di centinaia di utenti In tutta Italia la procura ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo della piattaforma informatica dell’azienda e dell’applicazione di cui ha scritto oggi Repubblica il astm che si occupava della commercializzazione di essere una Sfinge un libro aperto a paragone del parlamento britannico l’ha detto il presidente della commissione europea Jean Claude junker radio in una seduta speciale del parlamentino guitar Land in Germania adesso dobbiamo portare la spinge ad esprimersi Basta con il silenzio ha proseguito junker Unione Europea sta cosa non vuole il Parlamento britannico Ma nessuno finora ancora capito cosa vuole continuare il presidente della commissione andiamo in Turchia in chiusura il candidato dell’opposizione turca a Istanbul è tornata dichiararsi vincitori per la carica di sindaco di Ankara quando manca ancora da studiare al 0,25% dei seggi pioggia però Contare più di circa 25000 voti in più dell’ex premier candidato della KP del presidentefilm 48, 51 sembra che il candidato abbia ottenuto 25000 voti in più comunque mi basto intanto della lira turca che perdono il 2% sul dollaro dopo i risultati delle amministrative le contestazioni sul foglio e tutto grazie per averci seguito o legnoso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa