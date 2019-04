Ultime Notizie Roma del 01-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrini economia in primo piano lo vede l’Italia nel tallone rapporto segnale Una contrazione del PIL e fino al 2019 dovrebbe essere dello 0,2% con un aumento dello 0,5% 2020 perché la politica di bilancio espansiva è una debole crescita faranno lievitare il disavanzo delle Finanze pubbliche che passerà dal 2,1% del PIL nel 2018 al 2,5% nel 2019 mentre il debito salirà al 134% Se boccia le riforme invita ad abrogare le modifiche alle regole sul pensionamento Anticipato perché aumenterà la diseguaglianza intergenerazionale per far aumentare il debito pubblico una retromarcia su 440 miliardi mentre il reddito di cittadinanza rischia di incorrereoccupazione informale di creare trappole della povertà la cronaca ho scelto di uccidere questo giovane perché si presentava con aria felice che io non sopportavo la sua felicità è una delle spiegazioni dal 20 settembre al contesto dell’omicidio di Stefano Leo che fa venire prende la schiena dietro il magistrato che il procuratore vicario di Torino Paolo Borgna dopo il fermo del ventisettenne voleva un ragazzo come me ha detto ai PM togliergli tutte le promesse i figli toglierlo ad amici e parenti ora parliamo della via della seta perché c’è molto rammarico da parte degli Stati Uniti per la firma italiana Latina dell’intesa ad esprimere un Ambasciatore a Roma secondo cui è un bene che il 5G sia stato rimosso dal memorandum a Washington non può condividere informazioni con Paesi che adottano tecnologia che ci sono implicazioni a lungo termine quelli della via della seta Sono accordi commerciali che non mettono a rischio la sicurezza dei dati di quello mi occupo io replica Matteo Salvini l’ultima notizia in chiusura La Corte d’Appello di Milanoistanza di revisione proposta tramite i suoi difensori da Giulia Ligresti arrivo casa e patteggiamento in primo grado a 2 anni e 8 mesi di carcere assolvendo la definitivamente Giulia Ligresti era imputata per falso in bilancio nel caso. è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa