Ultime Notizie Roma del 01-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’epidemia in Italia il picco dei contagi spiega l’istituto superiore di sanità malaguardia deve restare alta perché ci si trova ora su un Pianoro da dove bisogna cominciare a discendere e se si molla su contenimento isolamento da situazione l’epidemia potrebbe ripartire prima ancora che cominci la discesa l’istituto superiore di sanità metti appunto tecnologie con test rapidi per indagini più ampio per la ricerca degli anticorpi oggi 2107 malati 837 vittime più di ieri gli esperti registrano una diminuzione dell’incremento dei ricoverati nelle terapie Intensive con numeri nel contenimento un genitore può camminare con i propri figli anziani attività che può essere ricondotta quelle motorie all’aperto purché in prossimità della propria abitazione lo prevedono nuova circolare del Viminale in tutta Italia le bandiere a mezz’asta voluta dall’Associazione dei comunitutti uniti nel lutto a mezz’asta anche al Quirinale a Palazzo Chigi in Vaticano Marta cartabia presidente della consulta positiva il virus il sindaco di Limone Piemonte ammaina la bandiera europea negli Stati Uniti dove si contano più vittime che nel XI Settembre con un 4076 del Seicento in un solo giorno sono previsti da 100 240 mila morti nel mondo 850 9796 e 42341 vittime più di tre quarti Europa Stati Uniti la paese con il maggior numero di contagi seguito da Italia e Spagna Trump avverte attraverseremo due settimane molto molto dolorose il ministro Di Maio ha chiesto di chiarire le cause della morte di Luca il diciannovenne di Nereto ragazzina di 12 anni muore in Belgio la più giovani in Europa nel Regno Unito muore sedicenne è in California perde la vita un diciassettenne rifiutato dall’ospedale perché senza assicurazione Allarme rosso da Confindustria che scriva nel semestre una caduta del PIL del 10% e poi una risalita lenzaa fine maggio e meno 6 % per il 2020 l’economia italiana colpita al cuore rischio depressione servono interventi massivi Bruxelles dimostri di saper essere all’altezza goldman Sachs inversa è probabile che il pubblico raggiunge il 10% del PIL sia in Italia che in Spagna è il 7% in Francia le istruzioni INPS per il bonus da €600 per autonomi liberi professionisti collaboratori lavoratori stagionali dello spettacolo Da domani le domande il decreto di aprile per il sostegno all’economia oggi l’incontro tra il premier Conte leader delle opposizioni Salvini proporremo un botto di guerra per ricostruire servirà l’Italia il governo Guarda anche l’Europa dopo la richiesta di attivare il coronavirus la Germania insiste nel sonno e continua a puntare sullo strumento del meccanismo europeo di stabilità finanziaria Times Europea prepara una fondo Ampi disoccupazione da 80 100 miliardi il governo chiede a Tirrenia cin ai commissari di definire adottare atti risolutivi entro 20a Milano arriva la più grande terapia intensiva d’Italia grazie al lavoro h24 10 giorni di 500 persone quasi 100 imprese partite nell’ospedale della Fiera di Milano che a regime vedrà impiegati 200 medici e 500 infermieri altri 200 figure professionali abbiamo fatto una promessa e l’abbiamo mantenuta scritto in un messaggio Guido bertolaso sarà il simbolo della Battaglia vinta detto il governatore Attilio Fontana da chi è da €100 che dato 10 milioni e oltre 1200 donatori per 21 milioni di euro l’Italia acquistato 300 milioni di mascherine dispositivi verranno distribuiti con il criterio concordato con le regioni in trasparente per evitare asimmetrie l’annuncio arriva dal commissario Domenico Arcuri quale fa sapere che già stata consegnata una scorta all’ordine dei medici che la data di ieri sono stati già distribuiti 1237 ventilatori polmonari da ieri della moda arrivano a 200.000 mascherina al giorno ma si conta di arrivare due settimane quota 700 mila ci sono 21 regioni italiane dicevo ero fuori sarebbe interessante sapere chedistribuendo Chiedetelo al via i lavori della trasporto tecnologica prevista dal decreto fuori Italia valuterei proporre soluzioni basate sui dati per la gestione dell’emergenza sanitaria economica e sociale al vaglio anche una possibile app per tracciare gli spostamenti in Lombardia Evviva la App da scaricare per tracciare la mappa del rischio raccoglierà i dati forniti dai cittadini in modo anonimo richiamo del garante ai media troppi dettagli sui malati Anche da parte degli utenti Social che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa