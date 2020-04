Ultime Notizie Roma del 01-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio l’istituto superiore di sanità brusaferro Stiamo arrivando al piccole misure stanno funzionando afferma il presidente dell’istituto superiore di sanità ma non dobbiamo illuderci che rallentamento della diffusione ci faccia stare le misure di distanziamento sociale sono 4023 malati di covid-19 ricoverati in terapia intensiva Lo ha comunicato il capo della protezione civile Angelo nel consueto punto stampa di aggiornamento precisando che le Totally 77600 35 casi positivi 28192 sono ricoverati con sintomi 45420 sono isolamento domiciliare 4023 in terapia intensiva erano nelle precedenti 24 ore 3981 il numero totale dei casi da inizio emergenza da oggi regista837 deceduti e voltiamo ancora pagina andiamo all’estero voglio che ogni americano sia pronto ad affrontare i due giorni che ci aspettano il monito lanciato dal Presidente Donald Trump durante il briefing giornaliero sul coronavirus ti mando che il covid-19 potrebbe uccidere da 100.000 240.000 persone in America ci aspettano un paio di settimane molto dura il vestito presidente con un tono per la prima volta seriamente allarmato saranno due settimane molto molto dolorosa insistito e poi auspicabilmente gli esperti prevedono che inizieremo a vedere un po’ di vera luce alla fine del tunnel il capo della casa bianca con una triste virata rispetto alla speranza di riaprire il paese per Pasqua Hai preso di altri 30 giorni fino al 30 aprile la raccomandazione a rimanere a casa evitando assembramenti con più di 10 persone conta la Germania stiamo scrivendo la pagina di un libro di storia non ho manuale di economia commercio e le visioni diverse durante l’ultima discussione dice il premier in un’intervista alla tv tedesca hard all Unione Europeanon sarà competitiva nel mondo ha detto e cambiamo argomento una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 5 è stata registrata nello stato americano dell’idaho lo riporta l’istituto Geofisico statunitense l’epicentro del sisma è stato localizzato a 72 chilometri a ovest di Cialis a nord della capitale Boy mentre l’ipocentro a 10 km di profondità per ora non si segnalano vittime o danni ma secondo me il tremore è stato anche zona dello Stato a questa prima scossa ne sono seguite finora altre tre sempre nella stessa zona è sempre 10 km di profondità di magnitudo 46 36 e 34 e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa