Ultime Notizie Roma del 01-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale provati dalla relazione in studio a Roberta Frascarelli dall’una di notte alle 8:30 circa abbiamo ricevuto 300.000 domande irregolari adesso stiamo ricevendo 100 domande Al secondo una cosa mai vista sui sistemi dell’Inps che stanno leggendo sebbene intasamenti sono inevitabili con questi numeri e quanto afferma il presidente dell’INPS Pasquale tridico nessun click-day assicura il presidente dell’INPS non ci sarà alcun ordine cronologico le domande erano essere inviate anche nei giorni successivi al primo Aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato con più di 105 mila contagiati oltre 77 mila italiani tutt’ora positivo quasi 12500 morti l’Italia raggiunge il picco del contagio per il coronavirus all’apice non è una vetta quanto piuttosto un lato un Altopiano di montagnaattraversato prima che si possa cominciare ad intravedere la difesa la situazione nei territori del Nord resta la più drammatica nel sud è ancora il rischio e nessuno può e deve pensare di poter abbassare la guardia lo sottolinea Intervistato dal Corriere della Sera il capo della protezione civile Angelo Borrelli ragazzo di 13 anni che non presentava malattia pregressa in Gran Bretagna dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus il quotidiano britannico Guardian dice che il tredicenne morto in ospedale nelle prime ore di lunedì i decessi provocati dal coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 4 mila e quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University nel paese si contano ora 180 9210 case le persone guarite sono 7109 per le 7 Sei morti Sono 4000 76 e gli Stati Uniti stanno valutando un divieto degli altri dal BrasileGrazie altri paesi lo ha detto Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca sul coronavirus una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 5 stata registrata nello stato americano dell’idaho riporta l’istituto Geofisico statunitense l’epicentro del sisma è stato localizzato a 72 km dal Centro Sud a nord della capitale mentre il ipocentro a 10 km di profondità per ora non si segnalano vittime o danni ma secondo i media il tremore è stato avvertito in un’ampia zona dello Stato vedi tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa