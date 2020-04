Ultime Notizie Roma del 01-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli va in tilt il sito dell’Inps difficile prendere oggi sul sito a causa dell’enorme quantità di richieste per l’indennità ai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell’emergenza coronavirus stanno arrivando Ha detto che stamattina il presidente Pasquale tridico centro richiesta al secondo alle 8 erano 300 mila al momento non è possibile accedere al servizio Il Tiglio è rallentato anche per tutte le altre richieste il governo ha deciso di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività gli spostamenti In quali finora adottate lo ha annunciato il Ministero della Salute Roberto Speranza il ministro nell’informativa al Senato ha detto Siamo nel pieno di un’esperienza durissima è drammaticaavremo tempo e modo di valutare ogni ape conseguenza Ma tu ti è chiaro una cosa il Servizio Sanitario Nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo il comitato tecnico-scientifico ci invita a non abbassare la guardia dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire in prospettiva di tornare a lavorare in sicurezza valorizzare mo interiormente i protocolli di sicurezza Questo è il nostro impegno lo ha detto il premier Conte a quanto si apprende da chi è presente alla riunione nel corso dell’incontro con le posizioni tutte le Caritas diocesane segnalano un aumento significativo delle richieste di aiuti alimentari dal 20 al 50% lo permette italiana rendendo noto che oltre €2000000 dei 10 milioni messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana sono stati subito utilizzati dalle 218 Caritas diocesaneeventi di prima emergenza la presidenza della Caritas Nazionale Ha poi deciso di destinare subito altri €4000000 per le attività delle Caritas diocesane che sono state maggiormente dalla pandemia le regole sugli spostamenti non cambiano la circolare del Ministero dell’Interno di ieri 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale in particolare è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori È consentita un solo genitore per camminare tutte questo avvenga in prossimità della propria abitazione in occasione di spostamenti motivati le situazioni di necessità o di salute lo precisa una nota del Quirinale tra uno spettacolo di due ore con artisti da tutto il mondo 41 canzoni ma senza gara dopo la lezione dell’eurovision song contest 2020 Chi era previsto a Rotterdam dal 12 al 16 maggio a causa della pandemia di coronavirus gli organizzatori olandesi hanno annunciatoEurope Time Alive nella prima serata del 16 maggio uniremo l’Europa con un programma unico in Prime Time di correggiamo tutte le emittenti che avrebbero dovuto prendere parte a mandare in onda Questo c’ho nello spirito dell’Unità e dello stare insieme ha detto il coordinatore esecutivo della stagione o la stanza Ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa