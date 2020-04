Ultime Notizie Roma del 01-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli si sta valutando il rinvio delle elezioni regionali amministrative l’ho detto il premier Giuseppe Conte a quanto si apprende informando le opposizioni nel incontro Palazzo Chigi il ministro Federico dinca viene riferito Ha poi aggiunto che il voto rinviato causa coronavirus verosimilmente in autunno per il referendum sul taglio parlamentari è già stato approvato il rinvio nel decreto cura Italia ma non fissata una data all’inizio sono aggiunte 100 domande al secondo 300 mila richieste ad oggi e questo ha creato qualche problema lo ha detto a quanto viene riferito ai premier Giuseppe Conte alle opposizioni unite a Palazzo Chigi il premier avrebbe spiegato che c’è stato anche un hackeraggio del sistema la notizia è stata confermata anche dal Presidente dell’INPS Pasquale tridico sono bene 50quelle piattaforme circa 2 milioni contenuti digitali che l’editoria universitaria professionale sta offrendo sul mercato per accompagnare la didattica e la ricerca universitaria in questo momento difficile e quanto emerge dalla rilevazione condotta dall’Associazione italiana editori su 27 editori universitari che hanno partecipato al censimento delle risorse digitali disponibili per le biblioteche degli italiani con accesso da remoto il rientro a scuola si allontana bisogna cominciare a pensare a scrutini e maturità distanza sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF siamo d’accordo col ministro speranza e con il governo di rinviare dopo Pasqua la ripresa delle lezioni siamo quasi convinti e sicuri che si debba arrivare a maggio addirittura ci chiedevamo se c’è l’opportunità di evitare rientro per un mese solo e se non sia opportuno da parte del ministro dare indicazioni chiare su come andare a valutare gli studenti perchépresenze per quello che è stato svolto nelle singole scuole si è svolto bene a distanza si è chi non ha alzato una regolazione di svolgerlo con scrutini esami di stato persino anche distanza magari anche rinviati Ma che diano conto alla fine del lavoro che si è fatto in una parte dell’anno scolastico in presenza del lavoro che cerco di fare stanza è giusto questo perché mi hai sempre il merito è la volontà di tutti quanti pur sapendo che una situazione straordinaria Abbiamo tantissimi morti più di diecimila evidente che è un momento straordinario però la scuola è sempre Magistra vitae deve insegnare qualcosa quello che voglio una voglio mandare insegnare è che tutti insieme si può andare avanti e costruirsi del domani è ovvia evidente che rispetto a tutto questo si facesse Dipende dalle 7Bisognerebbe di chiamare gli organi collegiali e andare a capire scuola per scuola come andare a valutare gli studenti fermo restando delle indicazioni insieme al Ministero affinché tutti hai un in offerta l’anno scolastico e affinché Comunque quest’anno nonostante questo anno si è ricordato come uno dei più brutti della storia tutti i cittadini italiani possa essere identificato I nostri alunni con una possibilità di crescita per crescere il paese di tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alla prossima Buon pomeriggio

