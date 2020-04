Ultime Notizie Roma del 01-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno il governo intenzione di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione all’attività gli spostamenti finora adottate al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza ad ascoltarlo una discreto numero di Senatori tutti con guanti e mascherine investire con tutte le forze sul Servizio Sanitario Nazionale spiega speranza perché è il patrimonio più prezioso che possa essere insegnante facili ottimismi non si confondono i primi segnali positivi con il cessato allarme alla politica Inoltre la sollecitazione ad un clima positivo e unitario come condizione essenziale per il paese di riscontro sulla circolare diramata ieri dal Viminale sulla possibilità per un genitore di uscire a piedi con i figli minori vicino Casale Ministero precisa le regole sugli spostamenti non cambianosia limitata chiarire aspetti interpretativi ed è possibile un solo genitore purché ciò avvenga in prossimità dell’abitazione ma critiche arrivano dalle regioni intanto la ministra per la famiglia Bonetti in vita dalle valutazioni del comitato tecnico-scientifico cui la stessa chiesto un parere sulla cosiddetta ora d’aria per le giovani generazioni ora parliamo della scuola perché sicuramente fino al 13 aprile ce l’hanno chiuso e spiega la ministra Lucia Azzolina che invita tutti gli studenti a continuare a puntare sulla didattica distanza Intanto in corso un lavoro al Ministero dell’Istruzione sugli esami di stato di confronto aperto e saranno comunicate le decisioni ufficiali in merito Renato Viale Trastevere durano tener conto della situazione di emergenza e l’impegno è quello di lavorare su molteplici scenari l’ultima notizia in chiusura tutte le diocesane segnalano un aumento significativo delle richieste di aiuti alimentari dal 20 al 50% conferma alla Caritas italiana rendendo noto che oltre €2000000 di 10 milioni messi a disposizionedella Conferenza Episcopale Italiana sono stati subito utilizzati dalle 218 Caritas diocesane per interventi di prima emergenza la presidenza della Caritas Nazionale Ha poi deciso di destinare subito altri €1000000 per le attività della Caritas che sono state maggiormente colpite dalla pandemia è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa