Ultime Notizie Roma del 01-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione spaziali informazione in studio Giuliano sta lavorando per anticipare un decreto legge le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese ho detto il premier Conte a quanto ha preso le opposizioni Uniti a Palazzo Chigi questo per liberare risorse per la mia reale spiega il ministro Gualtieri per almeno 500 miliardi di premier ha tracciato il quadro economico generale e proposto un tavolo maggioranza e opposizione che si riunisca con ritmo più Serrato per un pronto che porti alla più ampia condivisione per Matteo Salvini c’è stato un ascolto alla grido d’aiuto che viene dall’Italia Speriamo di avere attenzione sui problemi concreti penso le mascherine ai mutui agli artisti il leader della Lega ed è difficile accedere al sito dell’Inps a causa dell’enorme quantità di richieste per l’indennità ai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la loro attività per l’emergenza 100 richiestesecondo ha detto il presidente Pasquale tridico Alle 8 già 300000mah Quirico ricorda che non c’è fretta perché le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi Il video andato in tilt Titti collegava le proprie credenziali ha riferito che finiva alle pagine di altri utenti un disguido grave ha detto la vice presidente INPS Marialuisa Gnecchi sottolineando che è durato 5 minuti lettera oggetto di verifica per me ma comunque tanti straordinari per uscire quanto prima dalla ricezione di evitare di ritrovarsi a dire ecco finalmente abbiamo la terapia per poi scoprire che il paziente morto e poi il messaggio del premier Giuseppe Conte all’Europa in servizio ad un quotidiano olandese sottolineando che gli eurobond servono a tutti perché la ricezione Ci sarà pressoché ovunque intanto la Commissione Europea propone uno strumento contro la disoccupazione Garantito da tutti gli stati in chiusura ultima notizia Due palazzine sono crollati in pieno centro storico ad Alberona nel foggiano l’esplosione potrebbe essere stata causata secondo i primi accertamenti della fuga di gas da una bombola Al momento sono state estratte vive dalle maSiete persone mancherebbe una all’appello a causa della deflagrazione una palazzina di due piani è crollata un’altra è venuta giù parzialmente danneggiate almeno altre abitazioni è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa