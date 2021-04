Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio via Libera del Consiglio dei Ministri decreto covid niente zone Gialle fino al 30 Aprile ma possibili deroghe specifiche con delibera del governo in base all’andamento di epidemie piano vaccinale vaccino obbligatorio per sanitari e farmacisti lo scudo penale per Ilva arcinato dimensionamento sospensione per innovax niente visita gli amici in zona rossa lezioni in presenza fino alla prima media senza che governatori possano intervenire sia i concorsi pubblici Salvini si lamenta la parla di una mediazione secondo la quale dopo Pasqua il governo valuterà eventuali aperture di attività i medici delusi la tutela penale insufficienza e norme sull’obbligo poco incisive L’Italia ha superato i 10 milioni di dosi di vaccini anti covid e somministrati mentre Da oggi sarà attivo il sistema informativo nazionale con Poste Italiane e il governo punta la produzione in Italia almeno 4 aziende si dicono pronte vicina la fine della fase clinica sugli anticorpitsunami in Italia possibile autorizzazione emergenziale a giugno in Italia 23904 nuovi casi 467 vittime a Baltimora negli Stati Uniti un errore umano rovina 15 milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson causando ritardi delle consegne negli Stati Uniti Alta tensione tra Roma e Mosca dopo la scoperta di un operazione di spionaggio militare che ha portato all’arresto di un ufficiale della Marina Militare Italiana il capitano di fregata Walter yacht in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa e all’espulsione di due funzionari militari russi con i quali scambiava per denaro dossier Top Secret il ministro degli Esteri Di Maio parlavi atto di estrema gravità la Russia esprime rammarico per la decisione Italia nel ad una minaccia risposte si m 9 veterani del fronte pro-democrazia di Hong Kong sono stati condannati per il ruolo avuto nella organizzazione di una delle più grandi prestazioni a sostegno delle riforme che si sono avute nella città durante le proteste nel 2019 sette tra cui l’avvocato e politico Martin Lee e il magnate dei media gymlife sono stati condannati dal tribunale Distrettualeorganizzato e partecipato a una manifestazione legale Mentre gli altri due si erano già dichiarati colpevoli Joe biden lancia la prima gamba dell’American James Blunt da oltre duemila miliardi e che mira a mettere il paese al passo coi tempi È in grado di competere nei prossimi decenni ambiziose costoso e finanziato dal momento della pressione fiscale sulle grandi società e sulle multinazionali un’inversione di marcia rispetto a quella impressa Donald Trump il piano di buy dentona vecchio Presidente un attacco prudenza americano con maggior aumento delle tasse nella storia americana la tracciabilità del covid E una questione che dovrebbe essere portata avanti da scienziati non politicizzata l’ho detto la portavoce del Ministero degli Esteri cinesi dopo che Stati Uniti e 13 paesi alleati hanno espresso preoccupazione per un indagine sulle origini del covid dalla msf chi non è che inoltre che i dati sull’origine del virus non sono stati condivisi con le maestre durante le indagini degli esperti e gennaio e chiede che ora le ricerche guardino altrove due nuovi reati sono stati ipotizzati dalla Procura di Milano nei confronti del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana già indagato per frode in pubbliche fornituredetto caso camici il governatore risulta iscritto anche per auto riciclaggio e false dichiarazioni della voltura i Disclosure della Trance dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati Su un conto svizzero dire frutto di un eredità ma sul quale è stata avviata una rogatoria gli avvocati di Fontana commentano nessuno compra sola volontari andiamo a chiudere con lo sport l’Italia Cala il tris di successi in altrettante partite del girone D qualificazioni mondiali in Qatar battendo la Lituania piazzandosi in testa al girone tennis e inarrestabile jannik sinner alla prima partecipazione c’entra la semifinale degli US Open primo ATP Masters 1000 stagionale battuto in due set 774 il kazako bublik l’altoatesino il secondo italiano di sempre essere arrivato tra i migliori quattro Miami dopo Fognini se mi fai mi sta nel 2017 e noi per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa