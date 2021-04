Ultime Notizie Roma del 01-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Viminale ha chiesto il Prefetti di intensificare i controlli in occasione della Pasqua l’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta la verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio con particolare riguardo a quelle riguardanti divieti per gli spostamenti Il commissario figliuolo annuncia l’arrivo di un milione e 300 mila dosi di vaccino tra oggi e domani in gita i medici di base a fare la loro parte dobbiamo fare tutti di più e insieme ha detto il ministro della Salute speranza evidenzia al successo della campagna vaccinale dove si dice è un controllo del Tasso dei contagi ma siamo ancora in una sfida difficile abbiamo davanti settimane in cui dovremmo ancora fronteggiare l’emergenza ha sottolineato il ministro speranzaDopo varie settimane la provincia di Bolzano torna in rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie si aggiunge a Piemonte Lombardia Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Marche Campania e provincia di Trento classificate ad alta incidenza di contagio covid per il resto la situazione e rispetta la settimana scorsa è peggiorata in Francia con buona parte dei dipartimenti in rosso scuro Belgio meridionale Olanda settentrionale Svezia e Polonia sono quasi tutte rosso scuro si è conclusa senza accordo la riunione degli ambasciatori europei sulla distribuzione e solidale da parte dei 10 milioni di dosi di vaccino abbiamo faiser anticipate al secondo trimestre Austria Slovenia Repubblica Ceca non hanno dato loro assenso la proposta di mediazione perciò gli altri 24 stati membri si stanno organizzando per l’azione di solidarietà Tra loro In modo tale che 5 paesi più colpiti dalla penuria di vaccini ovvero Bulgaria Estonia Croazia Lettonia Slovacchia possono comunque Rich2800000 dosi in più l’aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla proposta di Piano Nazionale di ripresa resilienza i voti favorevoli sono stati 207 no 24 astenuti respinte le altre 4 risoluzioni per il Ministro dell’Economia e Daniele Franco e giovani e le imprese devono essere al centro dello sforzo dell’impresa fondamentale il turismo covid e Sport carabinieri a casa di Weston mckennie giocatore della Juventus e della nazionale statunitense si stava svolgendo una cena a tavola i compagni di squadra ed Arthur con le rispettive fidanzate da altri amici militari hanno multato i presenti una decina in tutto per aver violato le norme anti covid e anche la Juventus e pensa a sanzioni per i suoi tesserati un altro juventino Bonucci e risultato positivo al covid al rientro dalla trasferta con la nazionale in Lituania si aggiunge quattro positivi dello staff azzurri comunicati dalla FIGC e tutto dellaVi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa