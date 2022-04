Ultime Notizie Roma del 01-04-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo in Russia in primo piano sono almeno otto i serbatoi di petrolio incendiati per un attacco di elicotteri ucraini ad un deposito di carburante nella regione di belgorod secondo quanto scrive la TAS il Ministero Russo per emergenze Invia sul posto 170 vigili del fuoco con 50 mezzi per spegnere il rogo che viene descritto di notevoli dimensioni gli abitanti delle case vicino al deposito sono stati evacuati il cagnolino di Chiara che l’attacco Ucraina L’alba sul suolo Russo passerà sui colloqui Intanto sono ripartiti i colloqui tra lady lady azioni di Russia e Ucraina ma on-line mentre Latina in cui vertici dell’Unione Europea il direttore generale per gli affari europei del Ministero degli Esteri di Pechino postando una foto del premio durante il collegamento video con Charles Michel et Ursula von der leyen il XXIII Summitdice che è chi non si oppone Sia ad una guerra calda Sia ad una guerra fredda Si oppone la divisione in blocchi alla presa di posizione Basta con questa mentalità da guerra fredda dice il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Audi a zielinski le forze russe starebbero preparando Possenti attacchi contro il donbass e il sud dell’Ucraina cominciare da Mario e gastronomia marzo aumentato i frutti di gas verso l’Italia Turchia rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso gruppo Russo Inoltre evidenzia come il riempimento degli stoccaggi prima dell’inverno è una sfida per l’Unione Europea secondo gruppo riporta Bloomberg il transito di gas Europa attraverso l’Ucraina procede normalmente il colosso dell’energia russa evidenziato che transita attraverso il territorio ucraino prosegue regolarmente a 108,4 milioni di metri cubi al giorno Cambiamo argomento su 728 mila 338 le persone che nel 2020 hanno avuto bisogno di cure psichiatriche 143,4 ogni 10.000 adulti con differenze regionali che vanno dai 34in Molise fino ai 195,4 in Umbria tra loro 232376 hanno chiesto aiuto per la prima volta secondo il rapporto sulla salute mentale del Ministero della Salute agli utenti dei servizi psichiatrici sono per il 53,6% donne mentre il 79% ha più di 45 anni il maggior numero di pazienti ha tra i 45 e i 64 anni tra le patologie più frequenti c’è la depressione 31,2 casi per 10000 abitanti che colpisce Però più donne il tasso tra le donne quasi il doppio di quello dei maschi 40,4 contro 24,2 è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa