Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì Primo Maggio Buongiorno da navigazione da Francesco Vitale studio iniziale di nuovo caos dopo che vivere dell’opposizione quando ha lanciato un appello per una rivolta militari Numera i video nel quale a fare circondato da soldati pesantemente armati il momento e adesso ha detto con noi anche l’attivista Leopoldo Lopez che ha annunciato di essere stato liberato dalle forze armate ha invitato tutti i venezuelani a scendere in piazza pacificamente il centro della rivolta guidata da quello è il distributore Altamira lo svincolo di accesso alla città che si trova vicino alla base militare Villa Carlotta anche ragazzo ti contano decine di feriti negli scontri secondo quanto riferiscono i media locali cronaca persone tra cui se minori della cosiddetta comitiva degli orfanelli sono stati fermati dagli agenti della Questura di Taranto per Il pestaggio di Antonio Cosimo stanno il pensionato di 65 anni morto lo scorso XXIIIdopo essere stato picchiato e bullizzato dalla baby gang a Manduria i reati che la procura di Taranto contesta i Fermati sono quelli di tortura danneggiamento violazione di domicilio e sequestro di persona aggravato ti sono di episodi per i quali si procede per il reato di tortura a carico degli otto Giovani nel provvedimento cautelare vengono descritti divertirai di compiuti e gruppi da giovanissimi per strada o anche in casa dell’anziano e si parla di altri ragazzi in via di identificazione i video circolavano non solo nelle chat ma in tutta la cittadina di Manduria in tanti sapevano ha detto il procuratore del tribunale dei minori fino a Montanaro in tanti dettagli dell’inchiesta la pagina sportiva dopo Madrid agli ottavi e Torino ai quarti layak spugna anche Londra lo fa in semifinale nel nuovo stadio del Tottenham con il risultato di una decisiva la rete di van de beek già autore di Un gol alla Juventus pesano tanto per i padroni di casa le assenze nel reparto offensivo mercoledì 8 maggio e ritorno ad Amsterdam gli olandesi potrannodipende il vantaggio per volare a Wanda metropolitano il prossimo primo giugno cambiamo ancora Argomento da giorni si rincorrono i rumors sulla parco di meghan Markle moglie del principe Harry Duchessa di sussex ha già dato alla luce loro primogenito quel che è certo è che in base ai calcoli la data del parto era previsto inizialmente intorno alla fine di aprile e che la duchessa non sa fare in pubblico dallo scorso 19 marzo quando ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per le vittime di church rimaniamo all’estero ha preso il via in Giappone da cerimonia che prevede la pensione al trono dell’imperatore naruhito dopo l’abdicazione del padre Aikido avvenuta ieri il primo rito che si svolge nella sala dei Pini ma su ma avrà una durata di 10 minuti il nuovo sovrano ricevere le insegne reali per cui la gente la spada alla cerimonia non è consentita la presenza delle donne della famiglia reale era l’ultima notizia buon proseguimento di ascoltopuò tornare la regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa