Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il leader dell’opposizione autoproclamato presidente A interim de Venezuela fango ed ho invitato i venezuelani a scendere in piazza oggi nell’ambito della fase definitiva delle operazioni Libertà il presidente venezuelano Nicolas Maduro parla La Nazione dichiarando che il tentato colpo di stato guidato dal leader dell’opposizione quando è stato sconfitto il Venezuela non ti arrendere mai alle forze imperialiste fa duro in TV circondato da politici e militari andiamo in Giappone è terminato il palazzo imperiale di Tokyo la seconda cerimonia che conclude la fase di ascensione al trono dell’imperatore naruhito dopo l’applicazione padre akito adempiere alle responsabilità del mio ruolo in veste di simbolo dello Stato e delle unità dei popoli ha detto il sovrano nel primo discorso ufficiale alla presenza dei membri della famiglia reale delle più alte cariche istituzionaliil paese torniamo in Italia la politica del governo durante il consiglio dei ministri di ieri sera ha dato il via libera al nuovo direttore della banca d’Italia la nomina di alcuni perfetti nuovo direttore generale di Fabio Panetta nominato il 28 marzo dal Consiglio Superiore della banca d’Italia andrà a sostituire Salvatore Rossi vice direttori generali sono Daniele Franco Alessandra perrazzelli al posto di Vanessa e Valeria sannucci bloccata anche la nomina di Federico Signorini a vice direttore generale per un secondo mandato che era rimasta congelata da febbraio che abbiamo ancora argomento nel primo trimestre dell’anno in italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti l’economia e così uscita dalla recessione tecnica dovute due anni consecutivi del prodotto interno lordo o registrati negli ultimi due trimestri del 2018 – 0,1% una sparatoria nel campus dell’università della North Carolina negli Stati Uniti ha causato due vittime almeno due feriti gravi una persona è stata arrestatamedia locali sembra essere finita Ancora sconosciute le cause della tragedia i testimoni parlano di ragazzi in fuga dalla biblioteca nell’ateneo studiano 30 mila studenti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa