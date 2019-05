Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio le ragioni storiche politiche partiti che è che portarono la divisione tra i sindacati italiani non esistono più oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità tra CGIL CISL e UIL è l’appello lanciato da leader della CGIL Maurizio intervista Repubblica In occasione della ricorrenza del Primo Maggio Oggi primo maggio è la festa dei Lavoratori stamani al Quirinale celebrazione con Mattarella che poi in serata a partire per Parigi concertone in Piazza San Giovanni a Roma e a Taranto manifestazione nazionale dei sindacati in piazza Maggiore Bologna a marzo In disoccupazione in calo al 10,2% e occupati in aumento al 58,9% dal 2008 e l’Italia esce anche dalla recessione tecnica + 0,2 % del PIL del primo trimestre 2019 puedo ha lanciato un appello alla rivolta militare in Venezuela un nuovo giornofesta di piazza per oggi in tutto il paese ieri scontri tra esercito e soldati che appoggiano il leader dell’opposizione blindati contro i dimostranti Akragas decine di feriti sconfitto il piccolo gruppo golpista per andare al mercato a spagnola TV salotto degli Stati Uniti appoggiano mentre Russia parla di ingerenze esterne il Consiglio dei Ministri ieri sera certifica il gelo che intercorre in questi giorni la maggioranza governo via libera alle nomine del direttorio di bankitalia ma con riserve da parte della Lega Siri convitato di pietra non se ne fa nemmeno il nome sebbene Movimento 5 Stelle attenta a stretto giro un suo passo indietro me l’ha portato al prossimo Consiglio dei Ministri dossier leghista sulle autonomie che i cinque stelle giudicano incompleto via libera arriva a Roma di Gerarda pantalone ex prefetto di Napoli gradito alla legge cronaca una sparatoria nel campus dell’università della North Carolina ha causato dei morti e quattro feriti gravi la pulizia bloccato un 22 anni di nome Tristan Andrew che armato di pistola ancorail movente del Gesso e testimoni parlano di ragazzi in fuga dalla biblioteca dell’Ateneo studiano 30 mila studenti le responsabilità del mio ruolo invece di dello Stato dell’Unità del Popolo così nuovo imperatore giapponese Naruto è sceso oggi al trono dopo la digestione del padre ha Quito inizia così anche la nuova era giapponese denominata il resto riccamente il periodo che di norma è associato di ogni sovrano Berlusconi è stato operato ieri sera al San Raffaele di Milano per un occlusione intestinale L’intervento è perfettamente riuscito l’ex premier sta bene Si era dimesso nei prossimi giorni Auguri di pronta guarigione da parte di Salvini Berlusconi ha dovuto saltare ieri la presentazione dei candidati di Forza Italia elezioni europee scene raccapriccianti così la jeep di Viterbo Descrivi i video che hanno incastrati due militanti di CasaPound arrestati per lo stupro di una 36enne Salvini annuncia che la lega nel weekend a raccogliere le firme per la castrazione chimica confermato dal tribunale licenziamentola maestra che è un corteo contro CasaPound a Torino invece contro la polizia il futuro è nella privacy così Zuckerberg la convention degli sviluppatori Facebook e non ci hanno svolto in tal senso Google Apps script bruciando in una sola giornata Oltre 70 miliardi di dollari non delude le attese invece Apple che nel primo trimestre mette a Segno Entrate per oltre 58 miliardi di dollari titolo sale del oltre 5 fortnite abbattuto ieri sera 10 del Tottenham nell’andata della semifinale di Champions League giocata a Londra la gara di ritorno in programma ad Amsterdam il 8 maggio stasera in campo Barcellona Liverpool alle 21:00 al campo no Formula 1 il primo maggio di 25 anni fa a Imola incidente mortale in pista per iPhone 6 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa