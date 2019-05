Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto buon primo maggio dalla redazione da Francesco in studio Spero sia l’ultimo Primo Maggio in cui in Italia non c’è il salario minimo orario perché chi lavora deve avere una paga oraria che gli consenta di arrivare a fine mese se no non è lavoro è essere sfruttati così il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio in occasione della festa dei Lavoratori altra speranza per il prossimo Primo Maggio aggiunto Di Maio è che non ci sia più il livello di burocrazia per chi lavora Se vogliamo festeggiare i lavori bisogna lasciarli in pace e fargli lavorare invece ora c’è un livello di burocrazia per imprenditori e lavoratori Altissimo cambiamo ancora argomento realtà dopo le proteste di ieri la tensione in Venezuela l’auto Portonaccio quando hai portato di nuovo i venezuelani a scendere in piazza oggi per cacciare il presidente Nicolas Maduro invitato alle forze armate a portare a termine la fase definitiva della operazione Libertà Ma alla fine di una giornatascontrini quali sono rimaste ferite un centinaio di persone non vi sono segnali concreti sul fatto che natura abbia perso il sostegno dei militari anzi in un messaggio televisivo il presidente ha definito sconfitto il tentato golpe delle liste accusati manifestanti di voler provocare disordini per giustificare l’intervento estero degli anchi e ha negato di aver pianificato di fuggire a Cuba era stato il segretario di stato americano Mike Pompeo intervista alla CNN a sostenere che maturo era pronta a partire per la mamma che è stato visualizzato dai Russi cronaca Silvio Berlusconi è stato operato all’ospedale San Raffaele per una occlusione intestinale L’intervento è perfettamente riuscito e ora l’ex premier sta bene l’intervento e correttamente le uscite da risolutivo si legge in una breve nota in cui si precisa anche che il presidente in salute e si era dimesso nei prossimi giorni torniamo all’estero di 2 morti e 20 feriti di cui tre in modo grave il bilancio di una sparatoria avvenuta nel campus dell’università della North Carolina Charlotte verso le 16:40 di ieri ora locale la polizia arrestato 22enne Tristan andindirizzo di media americani è uno studente dell’Ateneo rimaniamo all’estero tutti i 1800 minatori che erano rimasti intrappolati in una miniera della compagnia si bagna Strasburgo sono stati riportati in superficie lo riferisce il dipartimento delle risorse minerarie sudafricano citato dai media locali ed è tutto anche per quest’edizione buon proseguimento di ascolto

