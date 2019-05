Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio anche auguri di un buon primo maggio sindacati in piazza Bologna musica nelle concertone Romano in quello che da qualche anno si svolge a Taranto dopo 17 anni la manifestazione nazionale del Primo Maggio torno in una delle più simbolico d’Italia vero Piazza Maggiore di Bologna dove CGIL CISL e UIL è stata ancora una volta insieme per celebrare la festa del lavoro sul palco i-ii-iii segretari nazionali Maurizio Landini Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo al termine del corteo che attraversa il centro cittadino dopo il concentramento iniziato alle 10:00 in Piazza XX Settembre cambiamo ancora argomento è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela quando ha inviato invitati venezuelani a scendere in piazza oggi nell’ambito delle fasi definitive della Cooperazione Libertà il presidenteNicolas Maduro parla nazione dichiarando che il tentato colpo di stato guidato da leader dell’opposizione wedo è stato sconfitto il Venezuela non si renderà mai alle forze imperialiste a dura a farti un TV circondato da politici militari è terminata al palazzo imperiale di Tokyo la seconda cerimonia che conclude la fase di accensione al trono dell’imperatore merito dopo l’applicazione dei Padri aghito adempiere le responsabilità del mio ruolo invece di quello dello Stato e dell’Unità del Popolo ha detto il sovrano nel primo discorso ufficiale alla presenza dei membri della famiglia reale e delle più alte cariche istituzionali dei paesi Naruto e il 126a imperatore del trono del crisantemo portiamo ancora pagina andiamo negli Stati Uniti 2 morti e 4 studenti feriti due in modo grave il bilancio della sparatoria Nel Campus Universitario della North Carolina Charlotte l’aggressore è stato identificato come Andrew terra di 22 anni secondo un’emittente locale affiliata alla Fox le vittime sarebbero un diciassettenne Un diciottenne ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa