Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi Primo Maggio la festa dei Lavoratori cortei in molte città celebrazioni al Quirinale con Mattarella e concertone in Piazza San Giovanni a Roma e a Taranto la manifestazione nazionale dei sindacati si tiene invece in Piazza Maggiore a Bologna appello per il sindacato unitario dei leader della CGIL Maurizio Landini le ragioni storiche politiche partiti che portarono la divisione tra i sindacati italiani non esistono più oggi possiamo fare un nuovo processo di unità tra CGIL CISL e UIL a Torino tensione durante il corteo al quale ha partecipato No TAV si TAV e la polizia in tenuta antisommossa ha riscritto un gruppo di No TAV che ha cercato di raggiungere i portici di via Po avvicinandosi alla testa del corteo pensione anche tra il furgone con le bandiere PD e lo spezzone del Movimento No TAV cambiamo argomentosiamo in Venezuela risalta dopo le proteste di ieri la tensione l’auto programmato per diretta Inter in quando hai portato di nuovo i veneziani a scendere in piazza oggi per cacciare il presidente Nicolas Maduro è invitato le forze armate a portare a termine la fase definitiva dell’operazione Libertà Ma alla fine di una giornata di scontri nei quali sono rimaste ferite il centinaio di persone non vi sono segnali concreti sul fatto che mi auguro abbia perso il sostegno dei militari in un messaggio televisivo il presidente ha definito sconfitto il tentato golpe delle forze imperialiste accusati manifestanti ti vuole provocare disordini per giustificare l’intervento essere degli anchi e negato di aver pianificato di Cuba era stato il segretario di stato americano Mike Pompeo in un intervista alla CNN a sostenere che maturo era pronta a partire per la mamma che è stato dissuaso dai russi Secondo la legge venezuelana foro penale e le manifestazioni di ieri sono state arrestate 119 persone tra cui 11 adolescenti portiamo ancora pagina Silvio Berlusconi è stato operato all’ospedale di San Raffaele per unesclusione intestinale L’intervento è perfettamente riuscito e ora l’ex premier sta bene l’intervento è correttamente riuscita da risolutivo si legge in una breve nota in cui si precisa anche che il preside quindi messo nei prossimi giorni giorni all’estero in Giappone sono un imperatore si è tenuta infatti la cerimonia per l’ascensione al trono dell’imperatore naruhito 59 anni dopo l’applicazione ieri del padre 85enne akihito cambiano ancora argomento oggi celebriamo la memoria di San Giuseppe Lavoratore la figura del lavoratore di Nazareth si orienti sempre verso Cristo se tengo il sacrificio di coloro che operano in bene interceda per quanti hanno perso il lavoro non riesco a trovarlo L’ho detto papà Francesco al termine dell’udienza generale nella festa del Primo Maggio preghiamo specialmente per quanti hanno lavoro che è una tragedia mondiale di questi tempi è aggiunto il pontefice era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa