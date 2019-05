Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco vita studio nuovo appuntamento con l’informazione Oggi primo maggio è la festa dei Lavoratori cortei molte città celebrazioni al Quirinale con Mattarella e concerto in piazza San Giovanni a Roma a Taranto manifestazione nazionale dei sindacati si tiene invece in Piazza Maggiore a Bologna appello per il sindacato unitario dei leader della CGIL Maurizio Landini per ragioni storiche politiche partiti che portarono la divisione tra i sindacati non esistono più oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità tra CGIL CISL e UIL che proprio in occasione della festa del primo maggio il Presidente della Repubblica celebra al Quirinale la festa del Lavoro richiama le istituzioni si impegnino per la piena occupazione ha detto sentiamoprofondi e davvero velocissimi e luglio che stanno scomparendo dalle 1:00 e professionalità e talune vecchie mansioni al contempo conoscendo nuovi lavori non si possono affrontare questa trasformazione solo con posizioni difensive vanno affrontate strumenti adeguati per guidare il cambiamento della società complessa della fiscale penso che tassazione redditi da lavoro in Italia sono più alti dei paesi sviluppati attenzioni alla manifestazione per la festa dei Lavoratori le forze dell’ordine sono intervenute con una carica e manganellate gli esponenti del Movimento contro la torino-lione attaccano al CDC hanno preso a cinghiate pugni e bastonate E a proposito ancora del concerto da Noel Gallagher a Daniele Silvestri da Galia Manuel Agnelli passando per i Subsonica Carl brave torna anche per il 2019Primo Maggio a Roma con una line-up di primissimo livello Piazza San Giovanni Laterano Hospital appuntamento con la musica e la mobilitazione sindacale il tuo messaggio è sintetizzato negli hashtag un passo avanti e la musica attuale l’evento promosso da CGIL CISL e UIL si terrà dalle 15:00 fino a mezzanotte a presentare il concerto saranno Ambra Angiolini e Lodo guenzi giudice dell’ultima edizione di XFactor membro della band Stato Sociale le altre notizie La politica sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi operato ieri per una occlusione intestinale all’ospedale San Raffaele di Milano leader di Forza Italia trascorso una notte tranquilla i suoi parametri clinici sono nella norma secondo quanto riferito da fonti di Forza Italia e decorso post operatorio procedi maniera ottimale E Berlusconi ha parlato con i suoi familiari non devo sperare nulla di meglio afferma zangrillo medico personale di Berlusconi sta bene sereno e sta riposando credo nel giro di pochi giorni di poterlo di mettere non c’è in caso di occlusione intestinale bisogna agire tempestivamenteper la scelta giusta fortunatamente l’abbiamo fatta abbiamo deciso di procedere all’intervento chirurgico che è stato assolutamente risolutivo ha sottolineato il medico torniamo all’estero resta Alfa dopo test di ieri la tensione Venezuela l’auto programmato per diventa interim why do hai portato di nuovo i venezuelani a scendere in piazza oggi per cacciare il presidente Nicolas Maduro è invitato le forze armate a portare a termine la fase definitiva l’operazione Libertà Ma alla fine di una giornata di scontri nei quali sono rimaste ferite un centinaio di persone non vi sono segnali concreti sul fatto che mi auguro abbia perso il sostegno dei militari anzi in un messaggio televisivo il presidente finito sconfitto il tentato golpe delle forze imperialiste accusati manifestanti ti vuole provocare disordini per giustificare l’intervento estero degli anchi e ha negato di aver pianificato di cucire a Cuba era stato intervistato americano My Companion intervista alla CNN a sostenere che Maduro era pronta a partire per L’Avana Ma che è stato Visualizza i russi secondo le leggi venezuelana foro penale durante le manifestazioni di ieri sono stata119 persone tra cui 11 adolescenti dobbiamo ancora argomento celebriamo la memoria di san Giovanni lavoratore l’ho detto papà Francesco al termine dell’udienza generale nella festa del primo la figura del umile lavoratore di Nazareth ha detto il Santo Padre ci orienti sempre verso Cristo sostenga Il sacrificio di coloro che operano in bene interceda per quanti hanno perso il lavoro non riesco a trovarlo specialmente ha concluso il pontefice per quanti non hanno lavoro che è una tragedia mondiale di questi tempi ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa