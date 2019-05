Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in piazza Bologna musica nel concertone Romano in quello che da qualche anno si svolge a Taranto dopo 17 anni la manifestazione nazionale del Primo Maggio è tornato in una delle piazze più simbolici in Italia ovvero Piazza Maggiore di Bologna dove viale Cisl e Uil hanno celebrato la festa del lavoro insieme a migliaia di manifestanti 30.000 secondo gli organizzatori sul palco e tre segretari nazionali Maurizio Landini Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo al termine del corteo ha attraversato il centro cittadino dopo il concentramento alle 10:00 in Piazza XX Settembre dopo gli interventi liberi un pranzo sociale per 300 persone nel cortile del comune mentre in piazza spazio alla musica andiamo all’estero e leader dell’opposizione autoproclamato presidente Inter in Venezuela quando hai due invitati venezuelani a scendere in piazza oggi nell’ambito della fase definitiva dell’operazione libertàNicolas Maduro Carla nazione dichiarando che il tentato colpo di stato guidato da leader dell’opposizione Juan guaido È stato strano perché il Venezuela non si renderà mai alle forze imperialiste Maduro e a parte in TV circonda politici e militari e determinata al palazzo imperiale di Tokyo la seconda cerimonia che conclude la fase di ascensione al trono dell’imperatore naruhito dopo l’applicazione del padre ha finito adempiere alle responsabilità del mio ruolo in veste di simbolo dello Stato dell’Unità del Popolo ha detto il sovrano nel primo discorso ufficiale alla presenza dei membri della famiglia reale delle più alte cariche istituzionali del paese Naruto è il 126a del trono del crisantemo rimaniamo all’estero di dei morti e 4 studenti feriti due in modo grave il bilancio della sparatoria Nel Campus Universitario della North Carolina Charlotte l’aggressore è stato identificato come Tristan di 22 anni secondo l’emittente locale affiliata della FOX le vittime sono un diciassettenne Un diciottenne ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa