Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate lo sconto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Sergio Mattarella parlando dal Quirinale ha sottolineato che senza lavoro rimane incompiuto il diritto stesso di cittadinanza la dignità dell’individuo ne rimane mortificata la solidarietà sociale la stessa possibilità di sviluppo della società ne rimangono compromesse Mattarella anche sottolineato che le tasse sui redditi da lavoro in Italia sono tra le più alte dei Paesi sviluppati e vanno ridotte in 300.000 Bologna con i leader di CGIL CISL e UIL e Maurizio Landini ha lanciato la proposta di un sindacato unico dei lavoratori e chiede che il salario minimo si faccia partire dai contratti Carmelo Barbagallo della UIL chiede al governo di incontrarci e contrattare per correggere quota 100 mentre Annamaria Furlan CISL si deve cambiare rotta a Torino forti tensioni tra le forze dell’ordine notav Papa Francesco la mancanza di lavoro è una tragedia mondialelo 0,2% un punto di partenza e L’importante è sapere che l’Italia non è in recessione adesso dobbiamo fare molto di più l’ha detto il vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio ai microfoni di RTL 102 5 commentando i dati Istat sul PIL italiano e promettendo Spero sia l’ultimo Primo Maggio in Italia non c’è il salario minimo orario ma anche che l’IVA non aumenterà neanche nel 2019 e nei prossimi mesi lavoreremo al taglio del in vista della prossima legge di bilancio Credo che anche Salvini farà la scelta giusta anche perché ci sono ormai anche parlamentari della Lega che mi dicono che Salvini dovrebbe dimettersi lapsus di Di Maio che se poi il resto parlando del sottosegretario leghista Armando Siri indagato di cui il MoVimento 5 Stelle chiede le dimissioni e di almeno un morto un ragazzo di 24 anni 59 feriti il bilancio degli scontri ieri in Venezuela lo riportano i media locali citando dati del Foro penale RG venezuelana per i diritti umani protesta per i diversi stati del paeseLG ha riferito che 119 persone di cui 11 adolescenti sono state arrestate durante la manifestazione e mentre gli Stati Uniti ha chiuso anche Cuba quello sono un bello annuncia un altro giorno di proteste scrive su Twitter oggi continueranno le proteste con più forte che mai per il segretario di stato americano Mike Pompeo un’azione militare degli Stati Uniti è possibile primi disordini a Montana sto ancora prima della partenza ufficiale del corteo di sindacati al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli lancio di sassi oggetti verso la polizia da parte dei manifestanti fra i quali migliaia di risposta con uso di lacrimogeni centinaia di Fermi 50 settimane di reclusione la sentenza emessa oggi da un giudice britannico del tribunale londinese di southwark contro Julian assange per una violazione dei termini della Libertà provvisoria risalente al 2012 l’anno in cui il fondatore di WikiLeaks si rifugio nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra Dove è stato arrestato il mese scorso domani attesa alla prima udienza nelsulla richiesta di estradizione degli Stati Uniti per presunta pirateria informatica Cambiamo argomento del presidente Berlusconi ha passato una notte assolutamente tranquilla non potevo sperare in nulla di meglio sta bene Non sta riposando credo nel giro di pochi giorni di poter trasmettere l’ho detto Alberto zangrillo medico personale di Berlusconi al San Raffaele di Milano dove ieri è stato operato per un occlusione intestinale e di stare un po’ a casa però siccome così non sarà probabilmente il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale modo che io vinca come abituato a fare una sparatoria nel campus dell’università di notte on-line ha causato dei morti 4 feriti gravi la pulizia bloccato non vedi bene di nome Tristan and router che armato di pistola ha sparato testimoni parlano di ragazzi in fuga dalla biblioteca possiamo ancora pagina del giro alle responsabilità del mio ruolo in veste di simbolo dello Stato dell’Unità del Popolo così il nuovo imperatore giapponese Naruto ha sceso oggi al trono dopo l’applicazione del padre ha capitose tu sei anche la mamma era giapponese denominata Rois era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa