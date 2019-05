Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ci sono puntualmente verificati disordini a Parigi dove gilet gialli e teppisti sono di nuovo ci si in piazza ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati nutrito lancio di sassi e bottiglie altri oggetti verso la polizia da parte dei manifestanti per cui spiccano centinaia di blog di agenti hanno risposto con i gatti lacrimogeni e le cariche oltre 200 le persone fermate prima e dopo l’inizio degli scontri tra i manifestanti si vedono molti Incappucciati che continuiamo a parlare del Primo Maggio sindacati in piazza Bologna musica nelle concertone Romano in quello che da qualche anno si svolge a Taranto mi dopo 17 anni la manifestazione del Primo Maggio è tornato in una delle piazze più simboliche in Italia ovvero Piazza Maggiore di Bologna dove CGIL CISL e UIL hanno celebrato la festa del lavoro insieme a migliaia di manifestanti 30.000 secondo gli organizzatori sul palco i tre segretiMaurizio Landini Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo al termine del corteo che ha attraversato il centro cittadino dopo il concentramento alle 10:00 in Piazza XX Settembre dopo gli interventi dei leader un pranzo per 300 persone nel cortile del comune mentre in piazza spazio alla musica Non può essere cancellato dalla costituzione quel traguardo di piena occupazione che resta una sfida costante non utilizzando ogni possibile va di intervento così le presidente Sergio Mattarella durante le celebrazioni per il primo maggio al Quirinale certo non Tutto dipende dalle funzioni pubbliche a creare lavoro sono anzitutto le imprese simulate dall’obiettivo di crescere innovare migliorarsi ha sottolineato Mattarella Aggiungendo che la società nel suo insieme lampia base da cui trae forza l’economia troviamo All’estero si svolgerà a partire da 15 punti di cracas è in 21 stati menzionati in mobilitazione convocata contro il governo del presidente Nicolas Maduro dal leader dell’opposizione Juan guaido autoproclamatosi presidente ad interim del paese allo stesso tempodel capo dello Stato sono stati chiamati a marciare nella capitale sul raccordo Dillon Grey sull’autostrada Valle corso fino al palazzo presidenziale di miraflores andiamo a chiudere con lo sport tennis Marco cecchinato si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Monaco di Baviera il 26enne palermitano numero 19 del ranking mondiale terza testa di serie entrato in gara direttamente secondo turno ha superato in due step lo slovacco Martin klizan numero 60 campione nell’edizione 2014 Buon rientro per l’azzurro dopo l’influenza che la scorsa settimana mi aveva impedito di difendere il titolo anche se a fine match non è sembrato particolarmente soddisfatto prossimo spettacolo per il siciliano venerdì Il vincente del match tra il brasiliano Thiago monteiro numero 111 del ranking mondiale e l’ungherese ottava testa di serie del torneo in corso al secondo turno c’è anche Matteo berrettini 23 in Romano numero 37 dopo aver sconfitto all’esordio Denis istomin tornerò in campocontro la statunitense Denis kudla era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto è buona serata

