Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata e buon primo maggio dalla redazione da Francesco in studio Finalmente si riparte ma guai ad archiviare l’angoscia delle settimane precedenti così Mattarella nel suo messaggio per il primo maggio il Presidente della Repubblica richiama a responsabilità e prudenza in Italia matura che non deve contrapporre salute lavoro appello poi a collaborazione tra istituzioni forze politiche indicazioni ragionevoli e chiare da chi governa e chiede il capo dello Stato Mattarella anche il primato in DL app carcere intercettazioni nuovo altolà del governo alle regioni che tentano fuga in avanti con te afferma che non è il momento della normalità ma il termine del dpcm sulla fase 2 ci sarà miglioramenti si potranno pensare ulteriori rallentamenti in Calabria la governatrice Santelli afferma intanto che non ritirerà l’ordinanza sull’apertura di bar ristoranti nonostante l’ultimatum di bocce secondo cui leprocederà con la diffida alla riapertura di materna i centri estivi annuncia con te non abbiamo sventato i pieni poteri a Salvini per darli a te col populismo non avrai Italia Viva il tuo fianco questo l’ultimo lanciato da Renzi a Conte premier assicurata maggioranza esiste Renzi cita anche i morti di Bergamo per esigere riaperture se fossero qui avrebbero chieste e si attira una bufera sui social e su una strigliata di Medjugorje che parla di uscita infelice continua l’occupazione del parlamento da parte della lei però c’ha il centro-destra gli Stati Uniti registrano altri 2053 decessi da coronavirus di 62900 sei trans non rinnova per le restrizioni oggi mezzo paese ripartirà il presidente vuole pulire la Cina per la diffusione del virus che accusa Pechino anche di preferire by Dana lui tanto negli Stati Uniti allarme disoccupazione le richieste di sussidi salgono a 30,2 milioni Boing rifiuta gli aiuti e lancio un prestito obbligazionario da 25 miliardi di dollarinumeri Trenitalia 4693 un giorno lo metto Maggiore dall’inizio della pandemia record anche nel caso di quelli che si ammalano è il rapporto tra positivo e tamponi fatti scendere sotto il 3% speranza firma il decreto con gli indicatori di allerta capacità di monitoraggio diagnosi primo tali servizi sanitari intanto uno studio conferma che si guarisce sviluppa sempre anticorpi utile quindi sierologico nel primo trimestre il PIL italiano è crollato del 400% nel nostro paese va meglio di francese Spagna rispettivamente meno 58152 una persistenza del coronavirus porterebbe Una contrazione fino almeno 10 e 4% non saranno tollerate chiamate dello Spread di fronte a uno shock economico mai visto in tempo di pace fermentato La bici è per quanto riguarda lo sforzo Spadafora avverte la FIGC la commissione tecnico-scientifica troverà un’intesa Sul Protocollo sicurezza gli allenamenti riprenderanno altrimenti sarei governo a decretare la chiusura del campionato afferma il ministro dello Sport risponde all’appello d’alpino solo Uniti ne usciremo dice il presidente delbatteria e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa