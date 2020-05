Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella celebra la festa del lavoro è ora di ripartire il governo b&b cazioni chiare serve il lavoro dice il Presidente della Repubblica le regioni collaborano i cittadini siano responsabili ha detto il lavoro e la base di libertà e dignità il momento di superare storici ritardi ha detto Mattarella è Papa Francesco Nella Messa Santa Marta nella memoria di San Giuseppe Lavoratore Prega per tutti i lavoratori perché stiano giustamente pagati possono avere un lavoro Degno e godere della bellezza del Riposo nell’omelia ricordando che l’uomo col suo lavoro continua la creatrice di Dio ha sottolineato che ancora oggi viene calpestata alla dignità di tante persone invitate a lottare perché ci sia giustizia nel mondo del lavoro Sentiamo le parole di Papa Francescofesta San Giuseppe lavoratori la giornata dei Lavoratori Preghiamo per tutti i lavoratori perché nessuna persona manca il lavoro che tutti siano giustamente ragazzi Possono godere della dignità del lavoro da oggi ceniamo a tanti uomini e donne credenti e non credenti che con me mamma oggi la giornata del lavoratore è tornata dal lavoro per coloro che lottano per avere una giustizia nel lavoroper coloro che imprenditori bravi che portano avanti il lavoro con giustizia anche se loro perdono due mesi fa ho sentito il telefono di imprenditori qui in Italia che mi chiedeva di pregare per lui perché lui non voleva licenziare Nessuno mi ha detto così perché licenziare e licenziarmi questa coscienza e tanti imprenditori buoni e questo discono i lavoratori come se fossero figli preghiamo per loro duedecidiamo a San Giuseppe con questi giorni tanto bella strumenti di lavoro in mano che ci aiuti la dignità del lavoro perché c’è sia il lavoro per tutti e che sia lavoro segno non lavori che schiavo questa sia oggi da oltre un milione i guariti dalla coronavirus nel mondo Stati Uniti in testa mentre i morti sono 200 33405 a fronte di un totale di 3 milioni 257 520 casi gli Stati Uniti con oltre un milione di casi diagnosticati di covid-19 rappresentano da soli quasi un terzo dei casi ufficialmente registrati Primo Maggio Asti caporalato venire Monferrato 3 arresti l’accusa e di intermediazione illecita è sfruttamento del lavoro aggravato dalle finalità di discriminazione razziale originale di Nigeria Gambia Senegal e mali gli stranieri sfruttatiprovenivano in prevalenza dai centri di accoglienza per migranti è finita nel sangue Ascolta notte a Collegno nel Torinese un litigio tra padre e figlio uno studente di 19 anni incensurato ha ha ucciso il padre di 52 anni è caduto nella loro abitazione in via De Amicis in casa Erano presenti anche la moglie l’altro figlio maggiorenne della vittima a quanto emerge da un primo esame esterno del cadavere sono una ventina le coltellate inferte Giuseppe pompa 52 anni dal figlio Alex 19 anni I carabinieri che hanno arrestato il giovane hanno sequestrato alcuni coltelli la vittima è stata colpita all’addome e alla schiena e al torace dal figlio in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’arma che stanno ascoltando parenti vicini di casa per stabilire i motivi che hanno portato il giovane uccide il padre l’eventuale coinvolgimento di altri e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa