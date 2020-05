Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo maggio è ora di ripartire il governo di indicazioni chiare le regioni collaborino i cittadini siano responsabili lavori alla base di libertà e dignità al momento di superare storici ritardi Ha detto il capo dello Stato e sul primo maggio ha parlato anche il papa Francesco Questa mattina nell’omelia della messa a Santa Marta annesso manchi il lavoro tutti abbiano la giusta retribuzione ha detto Sentiamo il Santo Padre oggi ci vediamo a tanti uomini e donne credenti e non credenti con me ma non oggi la giornata dei Lavoratori è tornata dal lavoro per coloro cheavere una giustizia nel lavoro per coloro che imprenditori bravi che portano avanti il congestizia anche se loro perdono due mesi fa ho sentito il telefono imprenditore qui in Italia che mi chiedeva di pregare per lui perché lui non voleva licenziare Nessuno mi ha detto così perché licenziare uno di loro e licenziarmi questa coscienza e tanti imprenditori buoni che costituiscono i lavoratori come se fossero figli Prega per loro poi vediamo a San Giuseppecon queste cose tanto bella strumento di lavoro in mano che ci aiuti a lottare per la dignità del lavoro perché c’è sia il lavoro per tutti e che sia lavoro degno non lavori che schiavo questa sia oggi la preghiera oltre milione guariti nel mondo per coronavirus sono stati uniti in testa sono oltre un milione di morti 230 3405 a fronte di un totale di 3 milioni 257520 casi di Stati Uniti con oltre un milione di casi diagnosticati di covid-19 rappresentano da soli quasi un terzo dei casi ufficialmente registrati caporalato nelle vigne del Monferrato 3 gli arresti l’accusa e di intermediazione illecita è sfruttamento del lavoro aggravato dalle finalità di discriminazione razziale originari di Nigeria Gambia Senegal e mali gli stranieri sfruttati provenivano in prevalenza da centri di accoglienza per migrantiproseguono gli scontri in Libia nonostante i ripetuti appelli alla tregua Umanitaria della comunità internazionale per il mese di Ramadan la variazione del governo di accordo Nazionale libico di Tripoli ha condotto 5 Raid aerei sulla base aerea dialogo nell’ovest del paese utilizzata dalle forze del generale Khalifa haftar noto Il portavoce dell’esercito di Tripoli Muhammad yunus sulla pagina Facebook del operazione vulcano di rabbia precisando che sono stati con individui armati delle Milizie terroristiche di attacchi sempre con un in forma di altri sei Raid aerei nei pressi della Valle Marti te sulla strada tra alboraya Artena smarchiamo colpito una colonna di veicoli uomini delle Milizie terroristiche di attacco E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

