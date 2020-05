Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale buon primo maggio e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco vita ci sono stati ancora continuano alcuni ritardi nelle Somme da erogare come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti chiedo scusa nome del governo vi assicuro che continueremo a prestare Perché i pagamenti finanziamenti si completino al più presto lo scrive su Facebook con te che annuncia nuovo provvedimento con aiuti misure per la ripartenza economica che saranno più pesanti più rapidi più diretti inoltre che serratura del contagio in alcuni territori si potrà rallentare ricorda che oltre 4 milioni tornano lavoro lunedì Grazie primi risultati delle misure di contenimento e annuncia sulla sicurezza saremo intransigenti Oggi per la prima Maggio si festeggia piazze vuote Finalmente si riparte ma guai ad archiviare l’angoscia delle settimane precedenti così Mattarella nessun messaggio per il primo maggio il Presidente della Repubblica richiamaresponsabilità e prudenza in Italia matura che non deve contrapporre salute lavoro a pelo Poi a collaborazione tra istituzioni forze politiche indicazioni ragionevole Chiari da chi governa chiede il capo dello Stato Papa Francesco nel giorno della festa dei Lavoratori è chiusa la dignità del lavoro e tanto calpestata anche oggi ha detto ci sono tanti schiavi che non sono liberi ma costretti a lavorare per sopravvivere niente di più ci sono lavori forzati ingiusti mal pagati sono tanti nel mondo il pontefice ha aggiunto che con ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora si calpesta la dignità umana dell’intera umanità Francesco ha rivolto un pensiero al mondo del lavoro perché nessuna persona mi manchi lavori tutti siano giustamente pagati possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo e sul tema del Lavoro la festa di tutti i lavoratori è intervenuto anche il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico sentiamo che ci ha detto anche in merito alla scuolamolto più importante di quella festeggiata negli anni precedenti perché è un primo maggio che col pensiero per noi per ANIEF per tutti quanti va a tutti quelli portate sono stati licenziati a chi è in cassa integrazione a causa del blocco imposto dal covid-19 anche alle maestre che saranno purtroppo licenziato il 30 giugno Dopo 3-4 anni insegnano ai nostri ragazzi e nostri bambini che hanno assicurato questo servizio anche durante lavanderia ai 8 milioni di studenti che stanno incominciando ad amare sperando di andare a scuola perché non te la scuola rappresenta per loro un diritto alla libertà è un diritto a poter diventare cittadini ai 200 mila precari della scuola italiana sono ritrovati i Passo prima maggio a dover prendere deve partecipare a un concorso riservato dove devono rispondi Non tanta energia dei quiz piuttosto che vedere valutata l’esperienza che hanno fattoQuanti anni ha tutto il personale docente amministrativo educativa ma anche dirigenti scolastici faccio tutti coloro che ci sono messi che si continueranno a mettere in gioco nella didattica a distanza una lavoro nuovo rispetto a quello che eravamo abituati gli spetta la didattica al lavoro agile a volte senza orario ma sempre sicuramente con tanta passione La lista è lunga Bisognerebbe In effetti dai diecimila infermieri e medici se sono stati conteggiati alcuni di essi sono morti per garantire il diritto alla salute è questo primo maggio deve fare riflettere più di tutti gli altri anni per apprezzare proprio questi diritti dei diritti e pensavamo erano scontati Ma che sono fondamentali il diritto al lavoro all’istruzione alla salute e alla famiglia sono diritti che la stessa libertà di movimento per te perde colore pertanto vedi chiama questo primo maggio a tutti tutti quelli che non si sono Arresi e a tutti coloro che ci hanno lae ricordano e ci ricordano con la loro testimonianza di impegno maggiore che dovremmo avere per costruire un’Italia più giusta più rispettoso delle nostri valori costituzionali una società più solidale più equa è giusta una società all’interno di un contesto europeo che deve essere veramente solidale Questo è il nostro impegno sarà il nostro dovere insieme possiamo parlare Possiamo portarla avanti tutti quanti e con ANIEF con il sindacato con le forze politiche con i nostri amministratori tutti i cittadini lavoratori perché abbiamo questo dovere di costruire una società migliore e poi però l’ultima notizia Buon proseguimento che ascolto appuntamento a più tardi

