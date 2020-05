Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene per il primo maggio è ora di ripartire il governo di indicazioni chiare le regioni collaborino i cittadini siano responsabili lavoro e la base di libertà e dignità è il momento di superare storici ritardi casellati parla di ridisegnare un’Italia nuova Pico vicinanza ai lavoratori che vivono nell’incertezza conta i lavoratori del motore i nuovi aiuti più pesanti Tanti hanno ricevuto un sostegno altri lo riceveranno nei prossimi giorni abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato perché questo poderoso sostegno così concretizzarsi in pochi giorni così su Facebook il premier Giuseppe Conte Primo Maggio i sindacati lavoro in sicurezza per far ripartire il paese niente cor-tenmanifestazione per l’edizione 2020 interventi e messaggi sono affidati ai Social è una piazza virtuale stasera in TV Un Edizione straordinaria anche del tradizionale concertone di Piazza San Giovanni a Roma il ministro catalfo garantisco il mio impegno a tutti lavoratori per la ripresa nel nuovo decreto sono previsti finanziamenti a fondo perduto per le piccole imprese e gli ammortizzatori sociali saranno finanziati ed estesi per altre nove settimane e viceministro del Lavoro oltre 20 miliardi di risorse stanziate per sostenere anche i negozianti commercianti dipendenti colf e badanti d’emergenza per alcuni mesi diffida del governo non ritiro l’ordinanza in Calabria così la presidente della regione Calabria Santelli intervenendo a diritto e rovescio su Rete 4 Antonello Troya Oggi siamo noi a dare delle risposte questo territorio diventerà preda di chi le ha disposte le dà neanche velocemente e si chiama criminalità organizzata l’ho detto io le Sant’ElenaTV di Raiuno parlando delle decisioni di menare l’ordinanza sulla riapertura di bar ristoranti con spazio all’aperto è chiaro che si riapre aggiunto la Santelli Ma non è che avrei mi ristoranti pieni della poca gente ma c’è paura e Dovremmo cercare di rimetterci in moto la Calabria avuto finora delle misure molto vestire anche più di quelle nazionali a cui calabresi ha dato risposta con molta attenzione e guadagnandosi la fiducia nelle istituzioni ora da qualche giorno io avevo iniziato a discutere di una di partenza Questa è la mia terza ordinanza in cui riapre restituisco un po’ di libertà ai cittadini che avevamo sottratto ma sentiamo la la l’attrice Santelli ristoranti aperti governo per vedendo la possibilità dell’asporto quindi l’apertura delle cucine io se vuole ho aggiunto la possibilità di qualche tavolo fuori che non mi sembra uno scandalo quindi ho interpretato estensivamente il provvedimento del governo forse il ministro Bocciadice Ovviamente digli fidarmi Io ovviamente non ritiro la mia ordinanza non ritiro la mia ordinanza e le ricordo di questa fase 1 di questa epidemia invece un’ordinanza per chiudere le scuole minacciata di non pensarla perché sarebbe stata impugnata 4 giorni dopo il governo ha chiuso le scuole quindi io non ritira l’ordinanza perché sono sicura che fra una settimana il governo farà una un’ordinanza un dpcm esattamente uguale al mio ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa