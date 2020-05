Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora a tutti voi l’augurio di un buon primo maggio naso dei Quiriti in Italia parliamo di 4693 in un giorno lo metto Maggiore dall’inizio della pandemia record anche nel caso di quelli che si ammalano è il rapporto tra positivi e tamponi fatti scende sotto il 3% il ministro speranza firma il decreto con indicatori di allerta capacità di monitoraggio diagnosi è tenuta dei servizi sanitari in uno studio cinese conferma che si guarisce sviluppa sempre anticorpi Finalmente si riparte ma guai ad archiviare l’angoscia delle settimane precedenti così Mattarella nel suo messaggio per il primo maggio per premier Conte non è ancora il momento della normalità Ma se il termine del dpcm sulla fase 2 ci saranno miglioramenti si fanno pensare ulteriore allenamenti si valuta la riapertura di materne e centri estivesia con te basta paternalismo populista o Italia viva si sfila nel primo trimestre il PIL italiano è crollato del 4,7% una persistenza del coronavirus avverte Conte porterebbe Una contrazione fino al 10 ore 4 % La governatrice Calabra Santelli non ritira l’ordinanza sull’apertura di bar e ristoranti nonostante l’ultimatum di boccia secondo cui governo procederà la diffida sentiamo Antonello Troya Oggi siamo noi a dare delle risposte o questo territorio diventerà preda di chi le risposte le dà e anche velocemente e si chiama il criminalità organizzata l’ho detto io in un programma TV su Rai 1 parlando delle decisioni di emanare l’ordinanza sulla riapertura di bar ristoranti lo spazio all’aperto è chiaro che si riapre aggiunto la Santelli Ma non è che avrei ristoranti ci sarà poca gente ma c’è paura e Dovremmo cercare di rimetterci in moto la Calabria avuto finora delle misure molto che si scrive anche più di quelle nazionali a cui calabresi dato risposta con molta attenzionela fiducia nelle istituzioni ora da qualche giorno io avevo iniziato a discutere di una di pazienza Questa è la mia terza ordinanza in cui riapro e restituisco un po’ di libertà ai cittadini che avevamo sottratto sentiamo la governatrice Santelli ristorantino il governo per vedendo la possibilità dell’asporto quindi l’apertura delle cucine io se vuole ho aggiunto la possibilità di qualche tavolo fuori che non mi sembra uno scandalo quindi ho interpretato estensivamente il provvedimento del governo forse il ministro dice ovviamente di fidarmi Io ovviamente non ritiro la mia ordinanza non ritiro la mia ordinanza e le ricordo Eri all’inizio di questa fase 1 di questa epidemia invece un’ordinanza per chiudere le scuole minacciata di non presentarla perché sarebbe stata impugnata 4 giorniil governo ha chiuso le scuole quindi io non ritira l’ordinanza perché sono sicura che fra una settimana il governo fare una un’ordinanza un dpcm esattamente uguale al mio registro in un giorno altri 2053 decessi legati al coronavirus Per un totale di 62906 morti dall’inizio della pandemia Trump non rinnova le restrizioni il lavoro deve essere sempre tutelato dai contratti collettivi dai rapporti privati di lavoro e deve essere garantito lo dice il presidente della Camera Roberto Fico a Sky Tg24 il mondo però lo stato sta mettendo in campo delle risorse eccezionali e straordinarie proprio però lasciare nessuno indietro e nessuno da solo si sta lavorando con le famiglie con le imprese e lavoratori noi dobbiamo riuscire così a tutelare Tutte le persone e soprattutto ci sono anche delle nuove opportunità che si potranno aprire rispetto anche al modello di societàindustriale sia culturale che noi dobbiamo riuscire a creare come riflessione rispetto a quello che è successo col coronavirus il lavoro deve essere sempre tutelato tutelato dai contratti collettivi nazionali gelato dei rapporti privati di lavoro ma il lavoro deve essere garantito e deve essere tutelato i diritti nel nostro paese non rimasti ben Salvi chiaro che poi nel processo nuovo anche del Mercato del Lavoro alcune cose si sono perse Però secondo me va l’investimento sul diritto del lavoro e diritti futuri visto che ci sono anche nuovi lavori vanno assolutamente garantiti Quindi quando parliamo di voi categoria anche di lavoratori devono corrispondere nuovi diritti ma diritti sempre a garantire la tutela 360° E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa