Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus la soglia delle persone guarite A livello mondiale ha superato oggi Il Milione Infatti sono 200 33405 a fronte di un totale di 3 milioni 257320 casi questo Almeno nel bollettino pomeridiano della John Hopkins University registra un altri 2053 decessi Per un totale di 60 2906 31 rinnova però lei in mezzo paese ripartirà il presidente vuole punire la Cina per la diffusione del virus si accusa Pechino anche di preferire biden a lui è negli Stati Uniti e allarme disoccupazione richieste di sussidi 30,2 quindi facciamo un attimo da parte l’emergenza sanitaria perché Fincantieri si è aggiudicata la gara per la fornitura di una fregata della Marina Militare Americanadi 800 milioni di dollari il contratto prevede l’opzione di altre nove per un valore complessivo di 5,5 miliardi di dollari Clint Ministro della Difesa Guerrini questo contratto con la Marina statunitense un grande successo per tutto il gruppo torniamo sull’emergenza coronavirus l’Austria prolungato fino al 22 maggio lo stop ai treni e voli dal per l’Italia che prevede un’ordinanza del ministro della Salute i collegamenti per arrivare sono interrotti anche per la Svizzera è Lichtenstein mentre quelli ai rigori preferita lì anche per la Cina Iran Svizzera Spagna Francia e Regno Unito Paesi Bassi Russia Ucraina subito possono invece nuovamente atterrare aerei provenienti dalla Corea del notizie in chiusura sport calcio tavolo lontano unanime di portare a termine la stagione della serie A interrotta per l’emergenza è stata ribadita dall’assemblea della Liga via riunita in tele per discutere della questione dei diritti TV delle rate ancora in discussione dai broadcaster la posizione dei venti Club che riferisce Quanto pesa lo scorso XXI Aprile arriva all’indomani delle parole del ministro dello Sportsecondo il quale senza un accordo per la modifica del protocollo della ripresa il governo si assumerà la responsabilità di dichiarare chiusa la stagione è libera della regione emilia-romagna ai calciatori di Spal Bologna Parma e Sassuolo da lunedì potranno allenarsi è tutto grazie per averci seguito le chiuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa