Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione questo lunedì primo Maggiolina studio Giuliano Ferrigno con il prossimo decreto raddoppiano le risorse stanziate dal governo per i cittadini colpiti dall’emergenza sanitaria con oltre 20 miliardi l’annuncio la ministra catalfo spiegando che verrà pagata la cassa integrazione per ulteriori nove settimane e lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi non c’è motivo di mandare via Lavoratori in cassa integrazione dice uno strumento inedito servirà per bonus Tra 400 e €100 accolte badanti il presidente della Camera fico attacca alle regioni allargamento Lo deve decidere lo Stato Centrale il giorno del primo maggio a piazze vuote i leader sindacali rilanciano la richiesta di una ripresa del lavoro ma in sicurezza Francesco sottolinea nessuno manca il lavoro e ci sia una giusta retribuzione e davanti ai ritardi dei pagamenti per fare fronte all’emergenza Con te si scusa e promette continuiamo a prestare perché si faccia prestoprometti sei la curva del contagio Cala si potrà rallentare ma il leader di Italia viva Renzi lo incalza se non ci diamo una smossa milione di italiani perderanno il posto di lavoro Lavoriamo insieme per un’Italia che riparte ma se uno vuole scegliere il populismo faccia pure senza di noi di leader della Lega Matteo Salvini fatto delle scuse del premier sospendere occupazione delle aule di camera e senato ma riprenderà se non arriveranno fatti Concreti nuovo monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Finalmente si riparte ma guai ad archiviare l’angoscia delle settimane precedenti dice il capo dello stato nel suo messaggio per il primo maggio il presidente di chiamare contabilità prudenza un Italia matura che non deve contrapporre caduto il lavoro è bello poi a collaborazione tra istituzioni e forze politiche indicazioni ragionevole occhiali da chi governa Chi è Mattarella in chiusura un’ultima notizia Ladri di un’Italia nuova significa riaprire le tante attività tenendo conto delle misure di sicurezza che devono essere adottate Ma si può riaprire lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta casellati in visita al nuovo ponte di Genova Alfredoitaliani aggiunto abbiano bisogno di lavorare il lavoro deve essere tutelato occorre che abbiano i soldi in tasca per ripartire sul ponte di Genova affermato è l’esempio dell’Italia che fa senza vincoli senza burro e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

