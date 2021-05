Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi studio nella giornata del 29 aprile sono state oltre 500 mila le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale Nazionale lo ha fatto sapere la struttura del commissario per l’emergenza Francesco figliuolo è il ministro speranza elogia il grande lavoro di squadra per il vaccino astrazeneca per ora non cambia nulla non ci sono evidenze di eventi avversi con la Seconda dose l’ho detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza in relazione all’ipotesi di effettuare la Seconda dose con un vaccino diverso da quello astrazeneca per chi lo abbia ricevuto come prima dose fai zerbion Tech intanto fa sapere di aver chiesto al Eh ma l’autorizzazione per estendere l’utilizzo del suo bacino anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni il ministro della SaluteRoberto Speranza firma nuove ordinanze che andranno in vigore dal 3 maggio alla Val d’Aosta sarà zona rossa arancioni Basilicata Calabria Puglia Sicilia Sardegna 30085 l’indice RT nazionale di contagio c’è decrescita della curva ma sempre lenta Cala L’età media dei casi covid a 42 anni 13.400 è positiva al test in Italia nelle ultime 24 ore 263 decessi il tasso di positività accende altre 9% la variante inglese ormai prevalente nel nostro paese fa sapere l’istituto superiore di sanità nell’ultima indagine è stata evidenziata nel 92% dei casi la variante brasiliana è alle 4:30 % il piano nazionale di ripresa resilienza è stato inviato per via telematica La Commissione Europea ha già il 18 giugno nella riunione dell’ecofin potrebbe arrivare il via libera di Bruxelles e Inizia il conto alla rovescia per la prima Trance dei fondi suè più semplice per i condomini eventuali risparmi della misura che andranno alla proroga sono alcune delle novità di sull’incentivo al 110% per le ristrutturazioni Green e antisismiche contenute nella bozza del decreto investimenti lo Sporting chiusura calcio è Serie A 34a giornata di campionato si inizia a questo pomeriggio alle 15 con verona-spezia poi a seguire il Crotone Inter alle 18 milan-benevento alle 20:45 giornata decisiva per il Crotone che rischia la matematica retrocessione in serie B in testa alla classifica e serrata la bagarre per la Champions League è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

