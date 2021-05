Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio L’Italia ha raggiunto il target di 500.000 vaccinazione anti covid in un giorno il tasso di positività Nazionale scende altre 9 % se risale allo 085 l’indice di contagio altri 263 decessi in 24 ore da lunedì Cambiano i colori delle regioni Val d’Aosta Rossa Sardegna arancione insieme a Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre resta in giallo preoccupa l’emergenza covid in India Che oggi ha segnato un nuovo record mondiale di oltre 400 mila contagi in un giorno e nell’ennesimo incendio in un ospedale del paese asiatico sono morti 12 pazienti affetti da covid d’emergenza del vaccino moderna per fornire dosi ai paesi senza enti regolatori nazionaliotto alti funzionari europei tra cui Sassoli sono stati inseriti da Putin nella Black List in risposta alle sanzioni europee per il caso navalny alle presidente Parlamento Europeo e agli altri viene vietato l’ingresso in Russia non ci diranno risponde Sassoli e l’Unione Europea si riserva il diritto di adottare misure appropriate in risposta alle decisioni di Mosca dopo quasi un anno di lockdown l’Italia affronta il primo weekend è festivo in semilibertà oggi Primo Maggio festa dei lavoratori a Teso il tutto esaurito tra me e te tu metti che culturali del paese le forze dell’ordine intensificheranno i controlli previsti temporali al nord venti forti al centro allerta Gialla in Emilia Romagna Veneto Lombardia e Piemonte Martin chiusura calcio è Serie A 34a giornata di campionato gli anticipi oggi Verona Spezia alle 15 Crotone Inter alle 18 Milan e Benevento alle venti e quaranta cinquetutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa