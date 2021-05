Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Primo Maggio festa dei Lavoratori ritardi affronta la festività in semilibertà atteso il tutto esaurito tre mete turistiche culturali del paese le forze dell’ordine intensificheranno i controlli anti temperamento previsti temporali al nord e venti forti al centro allerta Gialla in Emilia Romagna Veneto Lombardia e Piemonte intanto L’Italia ha raggiunto il target di 500.000 vaccinazioni anti covid al giorno tasso di positività in discesa altre 9% risale l’indice RTA Ozzero 85263 decessi nelle ultime 24 da lunedì cambieranno colori in Alcune regioni Val d’Aosta Rossa Sardegna arancione insieme a Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre regioni resteranno GialleGiappone forte scossa di terremoto magnitudo 6.0 8 registrata davanti alla costa est nella stessa zona del sisma maremoto che nel 2011 causò Tsunami e i disastro Fukushima il terremoto è stato avvertito dalla popolazione non si segnalano danni a persone o cose ne è stata emessa alcuna allerta Tsunami lo sport in chiusura calcio 34a giornata oggi gli anticipi verona-spezia alle 15 Crotone Inter alle 18 milan-benevento alle 20:45 nei motori oggi ultime libere qualifiche della Formula 1 a portimao in Portogallo e della MotoGP a Jerez in Spagna è tutto dalla redazione buona giornata

