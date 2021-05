Ultime Notizie Roma del 01-05-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno per un’apertura l’Italia raggiunto il target di 500.000 somministrazioni anti-covid in un giorno il tasso di positività Nazionale scende al 3,9% mentalità le lo 085 indice di contagio altri 163 i decessi da lunedì Cambiano i colori delle regioni Valle d’Aosta Rossa Sardegna arancione insieme a Basilicata Puglia Calabria e Sicilia Le altre restano Gialle per occupa di emergenza covid in India Che oggi ha assegnato un nuovo mondiale di oltre 400 mila contagi in un giorno e né l’ennesimo incendio in ospedale del paese asiatico sono morti 12 pazienti affetti di coronavirus 2:30 autorizza intanto l’uso di emergenza del vaccino moderna per fornire distanza enti regolatori nazionali migranti notte di sbarchi a Lampedusa Dov’è con a quattro diverse imbarcazioni sono approdati 532 profughi a soccorrere le carrette del mare fra 12000una cosa sono state le motovedette della capitaneria di porto della Guardia di Finanza tutti I migranti dopo un primo controllo sanitario sul molo sono stati portati allo sport di Contrada Dove Al momento ci sono 572 persone intanto già iniziato nei giorni scorsi prende il via formalmente oggi il ritiro delle ultime truppe statunitensi delle forze nato dall’afghanistan ieri l’ennesima strage un’autobomba esplosa nell’est del paese asiatico ha fatto meno 25 ma più 70 unità che accusano i talebani è in serata un’esplosione ha colpito veicoli della polizia Hair up ultime notizie in chiusura una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata davanti alla costa est del Giappone nella stessa moto nel 2011 causò il disastro a Fukushima il terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione ma non si segnalano al momento danni a persone o cose è stato emesso alcun allerta Tsunami e tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa