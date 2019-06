Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione brilla Luigi in studio il ministro dell’economia Giovanni Tria inviato alla commissione europea alla lettera di risposta e rilievi sollevati sul debito salda riferimento e tagli al Welfare a reddito di cittadinanza e quota 100 nella lettera si indica che il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente comprimibile e delle Entrate anche tributaria Resta anche se più sfumato riferimento alla flat Tax e nel rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo elettrauto Uniti sparatoria in un edificio Municipale di Virginia beach dove sono morte almeno 12 persone mentre altre sei sono rimaste ferite è morto anche l’assalitore ucciso dalla Polizia era un dipendente comunale scontento investigatori hanno trovato una pistola semiautomatica e dovetiene luogo della sparatoria il presidente Donald Trump monitora la situazione intanto diventano oggi operativi i dati della Cina sui 60 miliardi di dollari di importazioni Made In risposta alle tariffe al 25% decise dalla Casa Bianca su prodotti cinesi per 200 miliardi di dollari e dopo la bocciatura della Giustizia americana sul muro per il Messico Passa al contrattacco ricorrendo allarma dei dazi per cercare di fermare l’immigrazione illegale crolla il settore dell’auto in borsa lo sport in chiusura calcio Champions League questa sera la finale alle ore 21 in campo Tottenham Liverpool è tutto dalla redazione buona giornata

