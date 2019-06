Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta trans a tutti è garantito il diritto alle cure agli immigrati Purtroppo il record è di TBC e scabbia lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini replicando al direttore di pediatria d’urgenza del Policlinico Sant’Orsola Sonia che aveva perso i negativi del DL sicurezza sui minorenni immigrati e negato che il ritorno di alcune malattie Come si dice scabbia sia legata agli sbarchi di migranti il dipartimento di giustizia statunitense sta giocando le basi per un indagine antitrust su Google in particolare sulle tue pratiche di ricerca lo riferiscono i media statunitensi la Federal Trade mi aveva già condotto un’ampia investigazione antitrust su Google ma nel 2013 doveva chiusa senza prendere alcuna misura Ora secondo il Wall Street Journal avrebbe accettato di dare la giurisdizioneil dipartimento di giustizia riparatoria nel centro Municipale di Virginia Beach Virginia ha causato almeno 11 morti e 6 feriti a tracciare il bilancio sono state le autorità che hanno reso noto che l’autore della strage indipendente scontento del Municipio è morto secondo una prima ricostruzione la salita era entrato in azione a metà pomeriggio è aperto il fuoco colpendo in modo indiscriminato dipendenti sei volta lo stadio San Siro non l’aveva mai fatto nessuno sa neppure Vasco Rossi gli occhi azzurri sono nascosti dietro lenti specchiate d’oro ma mentre pronuncia quella battuta È tutto il volto alluminio Attiva scomunica Rockstar italiana presenta a Milano il nuovo tour dei Record e nella stanza sembra l’unico davvero sorpreso guarda te mi sono ancora qui Sono vivo E sto anche bene era sicura il giorno prima della partenza di Vasco non stop live 2019 Ai concerti allo stadio di Milano 1267 11 e 12 giugno e due appuntamenti a Cagliari il 18 e 19 giugnoarticolo sulla Repubblica di ieri a firma Bonini e mensurati mi vengono attribuiti comportamenti mai avuti e frasi mai dette ritengo quanto scritto gravemente diffamatorio ha mandato ai miei legali di chiede risarcimento da devolvere in beneficenza così in una dichiarazione Daniele De Rossi interviene sui veleni di Trigoria esprimo tutta la mia indignazione per la distorta se non addirittura fa la soluzione di fatti ed episodi che riguardano ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa