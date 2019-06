Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale ben trovati dalla redazione in studio Roberta tre economia sognante spread che vola fino a quota 293 con i titoli a breve termine che quasi fanno peggio della Grecia borsa intenzione soprattutto per l’annuncio di Donald Trump di una nuova guerra dei dazi stavolta con il Messico e in questa cornice già di per sé è preoccupante che in Italia si consuma un vero e proprio giallo sulla risposta da dare rilievi di Bruxelles su debito pubblico che scioglie in serata quando il ministro dell’economia ea diffondere il testo inviato dal ministro Giovanni Tria alla commissione europea insieme Ad un’analisi di 58 palle sul debito pubblico saremmo stati più poveri senza all’Europa lo diventeremo Se dovessimo farne un avversario lo afferma il governatore Ignazio Visco a conclusione della considerazione finale Aggiungendo che addossare all’Europa le colpe del nostrodisagio è un errore non porta alcun vantaggio e distrarre dai problemi reali quelli che sono talvolta percepiti Come costi dell’appartenenza all’Euro sono in realtà Bertè visto il frutto del ritardo con cui il paese ha reagito al cambiamento tecnologico è l’apertura dei mercati quasi tutti gli altri paesi hanno fatto meglio di noi una sparatoria nel centro Municipale di Virginia Beach in linea causato almeno 13 morti e 5 feriti a tracciare il bilancio sono state le autorità che hanno reso noto che l’autore della strage un dipendente scontento del Municipio è morto l’autore della si chiamava dei Wayne credoc 40 anni Lavorava come ingegnere nel dipartimento dei servizi pubblici della città parte dal titolare di un negozio per la vendita di prodotti con cannabis Light di Sanremo la proposta di una classe Shawn contro la decisione della Cassazione ho chiuso pizzeria da asporto per aprire questo negozio ora ci vogliono mettere sul lastrico dall’oggi al domani e teraccolta è come se volessero combattere l’alcolismo vietando la vendita di birre analcoliche organizzeremo una classe sono a parlare e Joel Maggini titolare del cannabis Amsterdam Store sentito la grandissima l’ultimo album di Irene Grandi che celebra i 25 anni di carriera della cantante Fiorentina con 16 brani divisi in tre capitoli da leggere come se fossero un romanzo Il disco è stato presentato a davanti ad una sala gremita di fan ed è tutto Grazie dell’attenzione ti diamo appuntamento alle prossime ossa

