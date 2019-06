Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frasca La Commissione Europea ha ricevuto la lettera di risposta dell’Italia i rilievi sul debito nel cominciato L’analisi mi fa sapere un portavoce della commissione specificando che le conclusioni sul contenuto finire non è l’analisi complessiva del bilancio italiano vero rapporto sul debito che sarà pubblicato mercoledì prossimo si è alle raccomandazioni economiche il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera insieme a una donna di 53 anni per furto aggravato alla Rinascente di Piazza del Duomo a Milano stavo uscendo dal grande magazzino con 6 magliette del valore di €1200 a cui aveva tolto l’antitaccheggio ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita arrestato dalla polizia locale per il vincitore di Sanremo amici è Tale e Quale Show 34Ieri sera siamo stati disposti gli arresti domiciliari pellegrinare significa camminare insieme ma anche lottare per te quelli che ieri erano rimasti indietro di 20 nuovi protagonisti del domani e protagonisti non siano lasciati indietro Domani lo ha detto il Papa nell’omelia della messa assume le zucche sottolineando che è questo richiede il lavoro artigianale di essere insieme in futuro Ecco perché siamo qui per dire insieme madri insegnaci e investire in futuro il sentimento di appartenenza ad una comunità coesa e solidale sinceramente attraverso le contemperamento degli interessi e senza della funzione di mediazione che i Prefetti esercitano in più ambiti alla ricerca di un punto di incontro che anzi ponga il bene generale alla menzione particolare questa riflessione che il presidente Sergio Mattarella affida ai Prefetti Italiani nel tradizionale messaggio in occasione della festa della Repubblica scelta a Padova la cinquina dei libri del57a edizione del premio Campiello alla prima votazione con 7 voti giuria presieduta da Carlo Nordio ha indicato il gioco di Santa oca di Laura pariani alla seconda tornata sono state scelte la vita dispari di Paolo quella grande con 7 voti e carnaio di Guido cavalli con 6 voti poi alla terza è passato lo stradone di Francesco Pecoraro con botis nulla di fatto dalla quarta alla sesta votazione al ballottaggio con il voto decisivo finale del presidente Nordio è stato scelto madrigale senza suono Andrea tarabbia ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa